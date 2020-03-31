В Новосибирске в ДТП погиб журналист ВГТРК

В Новосибирске 30 марта в результате наезда автомобиля погиб тележурналист и ведущий программы «Вести Новосибирск» Антон Лучанский. Об этом на своем сайте сообщила телекомпания. ДТП произошло около 22:00 по местному времени на улице Богдана Хмельницкого. Журналиста отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.
По данным областного управления ГИБДД, 26-летний водитель Mercedes Е200 сбил пешехода, переходившего дорогу, выйдя из остановившегося на остановке трамвая. «В результате происшествия 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Телекомпания сообщила, что Лучанского повезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Время и место похорон журналиста ГТРК «Новосибирск» будет объявлено позднее. У телеведущего остались жена и дочь.
Лучанский пришел в журналистику в 90-х. В ГТРК «Новосибирск» работал с 2008 года. Его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в 2019 году.
Три человека погибли в результате столкновения 22 марта двух рейсовых автобусов на трассе Р-22 «Каспий» в Жердевском районе Тамбовской области. В результате ДТП пострадали 15 человек. Причиной аварии в региональном управлении МВД РФ назвали плохие погодные условия.