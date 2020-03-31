В Новосибирске в ДТП погиб журналист ВГТРК

В Новосибирске 30 марта в результате наезда автомобиля погиб тележурналист и ведущий программы «Вести Новосибирск» Антон Лучанский. Об этом на своем сайте сообщила телекомпания. ДТП произошло около 22:00 по местному времени на улице Богдана Хмельницкого. Журналиста отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.





По данным областного управления ГИБДД, 26-летний водитель Mercedes Е200 сбил пешехода, переходившего дорогу, выйдя из остановившегося на остановке трамвая. «В результате происшествия 44-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — уточнили в региональной Госавтоинспекции.