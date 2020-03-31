Партия «Справедливая Россия» приостановит политическую деятельность, заявил 31 марта ее лидер Сергей Миронов. По его словам, члены партии временно переориентируются на помощь россиянам и медикам в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В КПРФ, ЛДПР и «Единой России» Daily Storm заявили, что продолжат работу.





«С сегодняшнего дня [31 марта] политическая партия «Справедливая Россия» приостанавливает всю политическую работу. Я обращаюсь к членам партии, в эти непростые времена необходимо всю нашу деятельность направить на помощь нашим гражданам, на помощь работникам здравоохранения, волонтерам. Никакой политической работы, только реальная поддержка нашего населения», — цитирует ТАСС заявление Миронова.





Лидер справороссов также выразил уверенность, что Россия справится с эпидемией коронавирусной инфекции и выйдет из этого испытания с более сильной экономикой. «Сегодня непростые времена, но я уверен, что наша страна, наш народ все выдержит и мы мужественно перенесем все эти решения и выйдем, не только победив коронавирус, но и с укрепленной экономикой», — добавил он.





Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России на утро 30 марта достигло 1836, выздоровели 66 человек. Всего за последние сутки в стране выявлено 302 новых случая инфицирования коронавирусом в 35 регионах, из них 212 (в том числе 17 детей) — в Москве. Всего в столице с начала эпидемии зафиксировано 1226 заболевших.