Жителей столицы и Подмосковья освободили от взносов на капремонт до 1 июля

Жителей многоквартирных домов столицы и Подмосковья освободят от платы за капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня. Об этом говорится в указах мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Власти также ввели запрет на посещение гражданами букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок.





«На 3 месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», — указывается на сайте мэра Москвы.





Поясняется, что решение «принято по просьбам москвичей», поскольку ремонтные работы создают неудобства для людей, соблюдающих режим самоизоляции. Освобождение от выплаты взносов в Фонд капитального ремонта, как отметил губернатор Подмосковья, — важный шаг. Воробьев рассказал, что в возглавляемом им регионе программа капремонта сейчас включает в себя более 44 тысяч домов.





«Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий — большой шаг, — передает слова Воробьева телеканал «360» . — Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла. Мы понимаем, что многие жители его ждут».





Режим самоизоляции ввели 30 марта. Выйти из дома теперь можно по следующим причинам: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; ради совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; чтобы выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); при необходимости вынести бытовой мусор.





Власти будут ужесточать контроль за соблюдением карантина в городе, заявил ранее Собянин. В частности, планируется введение режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Кроме того, в течение ближайших недель будет развернута «Умная система контроля» соблюдения режима самоизоляции, пообещал мэр. Все разъяснения по поводу получения этого специального пропуска и технических систем будут содержаться в регламентирующем акте правительства Москвы, который опубликуют на официальном портале mos.ru.





Москвичам сейчас запрещено выходить бегать, даже при условии того, что они не контактируют с другими людьми, а также гулять с ребенком в коляске. Самоизоляция не ограничивает права людей приезжать или уезжать из Москвы. В данном случае речь идет о том, что нельзя передвигаться по городу без веской причины, заявили в оперативном штабе.





Также гражданам нужно носить с собой документ, подтверждающий личность. В роли его могут выступать паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство.





В столице и Подмосковье сейчас ограничена работа кафе, ресторанов, парков, объектов общественного питания и розничной торговли. Жителям Москвы не будут предоставлять услуги, требующие личного присутствия человека (например, парикмахерские). Исключение — транспорт, медицинские и реабилитационные услуги, ЖКУ, услуги связи, банковские, похоронные услуги.





Президент России Владимир Путин ранее заявил, что граждане не должны бояться проводимых властями мер по борьбе с СOVID-19, даже если кому-то они кажутся избыточными. Нарушение режима самоизоляции является «преступной халатностью», уверен глава государства.





Первые случаи заражения СOVID-19 зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В мире по состоянию на 30 марта общее число заболевших превысило 784,3 тысячи человек, скончались 37,6 тысячи, более 165,2 тысячи вылечились. Больше всего зараженных в США — 155 969, умерли от коронавируса 2978 человек. В Италии число заболевших достигло 101 739, в Испании — 85 195, Китае — 81 470, Германии — 63 929. В России число больных COVID-19 —1836 человек, выздоровели 66, скончались девять граждан.