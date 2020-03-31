Умер сценарист фильма «Покровские ворота» Леонид Зорин

Драматург и сценарист Леонид Зорин умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила его супруга. Место и время похорон пока что не определены.





«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел», — сообщила жена драматурга ТАСС.





Леонид Зорин — автор пьес «Варшавская мелодия», «Карнавал», «Царская охота», «Покровские ворота». Он выступил сценаристом фильмов «Леон Гаррос ищет друга», «Скверный анекдот», «Добряки».





Родился в 1924 году в Баку. Окончил Азербайджанский университет имени С.М. Кирова, затем — Московский литературный институт имени М. Горького.





Кавалер ордена «Знак Почета» за заслуги в области советской литературы и в связи с 50-летием со дня рождения, имел Почетную грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР за многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность. Награжден премией «Большая книга» за сборник «Скверный глобус».