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Умер сценарист фильма «Покровские ворота» Леонид Зорин
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Умер сценарист фильма «Покровские ворота» Леонид Зорин

Драматург скончался на 96-м году жизни

Драматург скончался на 96-м году жизни Леонид Зорин
Леонид Зорин Фото: © Википедия

Драматург и сценарист Леонид Зорин умер на 96-м году жизни. Об этом сообщила его супруга. Место и время похорон пока что не определены.


«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел», — сообщила жена драматурга ТАСС.


Леонид Зорин — автор пьес «Варшавская мелодия», «Карнавал», «Царская охота», «Покровские ворота». Он выступил сценаристом фильмов «Леон Гаррос ищет друга», «Скверный анекдот», «Добряки».


Родился в 1924 году в Баку. Окончил Азербайджанский университет имени С.М. Кирова, затем — Московский литературный институт имени М. Горького.


Кавалер ордена «Знак Почета» за заслуги в области советской литературы и в связи с 50-летием со дня рождения, имел Почетную грамоту Президиума Верховного Совета РСФСР за многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность. Награжден премией «Большая книга» за сборник «Скверный глобус».


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#зорин #смерть #драматург
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