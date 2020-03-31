СМИ: СК начал проверку священника Дмитрия Смирнова за его высказывание о гражданском браке

Следственный комитет России начал проверку протоиерея Дмитрия Смирнова за его слова о «бесплатных проститутках». Так священник назвал сожительствующих с мужчинами женщин на встрече православного сообщества OrthodoxBRO.





Об интересе правоохранителей к протоиерею сообщил источник «Известий». Проверка начата по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»).





Ранее юрист и телеведущая Екатерина Гордон заявила, что обратилась в Следственный комитет и МВД с просьбой проверить слова протоиерея по статье 282 УК РФ. По ее словам, слишком часто подобные высказывания сходили священнику с рук.





На это сам протоиерей Дмитрий Смирнов заявил Daily Storm, что Гордон проиграет, поскольку не видела «не видела исходного материала».





Протоиерей Дмитрий Смирнов в ходе встречи с участниками православного сообщества Orthodox BRO назвал женщин, живущих в гражданском браке с мужчинами, «бесплатными проститутками». Священник также посоветовал православным россиянкам не выходить замуж за иноверцев, в том числе мусульман, иеговистов, коммунистов и атеистов. В качестве альтернативы он предложил одиноким женщинам, не нашедшим мужа в России, ехать в Африку.





После высказывания Смирнова председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале написал, что слова Смирнова о гражданском браке — это не мнение всей Церкви, и что сам священник в эпатажной форме просто пытается привлечь внимание к проблеме, что не всегда получается сделать удачно.