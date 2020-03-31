Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла 31 марта в третьем, заключительном чтении закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафы от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Авторами закона выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Принятый закон предусматривает внесение в статью 256 УК РФ и статью 152 Уголовно-процессуального кодекса России поправок, направленных на ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе режима карантина. Документ предполагает следующие наказания:
— за нарушение карантина будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишать свободы на срок до трех лет;
— если нарушение повлекло за собой смерть человека либо создало угрозу массового заболевания людей, то за это будут штрафовать на сумму от одного до двух миллионов рублей, запрещать занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три-пять лет либо отправлять в колонию на срок до пяти лет;
— если нарушение карантина повлечет за собой смерть двух и более людей, то будут лишать свободы на срок до семи лет.
Госдума также поддержала поправку в УК РФ о штрафах для граждан до 700 тысяч рублей или ограничении свободы до трех лет за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии. Поправка вводит в Уголовный кодекс новую статью 207.1, устанавливающую ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств».
Такие действия будут наказываться штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы до трех лет.
Если в результате распространения ложной информации был причинен вред здоровью, то штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Распространение фейков, повлекших смерть человека или иные тяжкие последствия, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей либо лишения свободы до пяти лет.
«Представляющими угрозу жизни и безопасности граждан» обстоятельствами признаются ЧС природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.