Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла 31 марта в третьем, заключительном чтении закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. Норма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафы от 500 тысяч до двух миллионов рублей. Авторами закона выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Принятый закон предусматривает внесение в статью 256 УК РФ и статью 152 Уголовно-процессуального кодекса России поправок, направленных на ужесточение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе режима карантина. Документ предполагает следующие наказания:





— за нарушение карантина будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишать свободы на срок до трех лет;





— если нарушение повлекло за собой смерть человека либо создало угрозу массового заболевания людей, то за это будут штрафовать на сумму от одного до двух миллионов рублей, запрещать занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три-пять лет либо отправлять в колонию на срок до пяти лет;





— если нарушение карантина повлечет за собой смерть двух и более людей, то будут лишать свободы на срок до семи лет.