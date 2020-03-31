Карантин в Москве. Главные новости на 31 марта

Информацию о числе заболевших коронавирусом в России, а также рекомендации по профилактике и лечению заболевания можно найти на портале «Стопкоронавирус.рф» и сайте Минздрава .





До какого числа действует карантин?





Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. <...> Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.





Нужно ходить с паспортом?





Гражданин Российской Федерации обязан носить с собой документ, удостоверяющий личность. Таким документом может быть общегражданский паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство.





Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?





Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта.





Можно ли приезжать в город? Кого и нужно ли предупреждать о поездке в Новую Москву или за город?





Да, [въезжать] можно. Также можно выехать из Москвы. До публикации регламентирующего акта правительства Москвы никого предупреждать не нужно. Регламентирующий акт будет опубликован на портале mos.ru.





Имею ли я право выходить бегать? Будет ли разрешено выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом?





Нет.





Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?





Такие прогулки временно запрещены.





Можно ли на такси ездить к родственникам для покупки продуктов или другой помощи?





Нет, нельзя. <...> Вы можете помочь им заказать все необходимое онлайн.





Есть ли у Собянина полномочия вводить подобные ограничения?





Режим повышенной готовности, введенный Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года на территории города, предусмотрен федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.