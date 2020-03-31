Карантин в Москве. Главные новости на 31 марта

Всеобщий режим изоляции действует с 30 марта и касается всех жителей Москвы и Подмосковья независимо от возраста. В столице выходить на улицы можно только по неотложным поводам: за экстренной медицинской помощью, за продуктами, в аптеку, на прогулку с домашними животными и вынести мусор. На сайте мэра опубликованы ответы на основные вопросы о режиме самоизоляции.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 31 марта составляет 2337 человек. Всего за сутки в стране выявлено 500 новых случаев инфицирования (в Москве новых заболевших выявлено 387, а всего — 1613). По данным оперштаба, за весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
Среди новых 387 заболевших – около 40% в возрасте от 40 до 65 лет и почти 35% — от 18 до 40 лет. Еще 20% — люди старше 65 лет. Примерно 5% — дети. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны.
Информацию о числе заболевших коронавирусом в России, а также рекомендации по профилактике и лечению заболевания можно найти на портале «Стопкоронавирус.рф» и сайте Минздрава.
До какого числа действует карантин?
Режим повышенной готовности введен на территории города Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года. <...> Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома.
Нужно ходить с паспортом?
Гражданин Российской Федерации обязан носить с собой документ, удостоверяющий личность. Таким документом может быть общегражданский паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство.
Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?
Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта.
Можно ли приезжать в город? Кого и нужно ли предупреждать о поездке в Новую Москву или за город?
Да, [въезжать] можно. Также можно выехать из Москвы. До публикации регламентирующего акта правительства Москвы никого предупреждать не нужно. Регламентирующий акт будет опубликован на портале mos.ru.
Имею ли я право выходить бегать? Будет ли разрешено выходить на спортивные площадки у дома для занятия спортом?
Нет.
Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?
Такие прогулки временно запрещены.
Можно ли на такси ездить к родственникам для покупки продуктов или другой помощи?
Нет, нельзя. <...> Вы можете помочь им заказать все необходимое онлайн.
Есть ли у Собянина полномочия вводить подобные ограничения?
Режим повышенной готовности, введенный Сергеем Собяниным 5 марта 2020 года на территории города, предусмотрен федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Объявление режима повышенной готовности позволяет городским властям вводить ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.
Режим повсеместной самоизоляции действует в Москве и Подмосковье с 30 марта. Гражданам запретили выходить на улицу за исключением особых случаев:
— Обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью.
— Поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу.
— Покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке.
— Выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
— Выноса бытового мусора.
Указ столичного градоначальника определяет кроме правил самоизоляции также порядок выплаты компенсации лишившимся работы жителям Москвы. Они могут рассчитывать на единовременную дотацию в размере 19,5 тысячи рублей.
31 марта Собянин опубликовал дополнение к своему предыдущему указу. В новом документе указывается, что горожане на три месяца (с 1 апреля по 30 июня) будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Речь идет о собственниках жилья. Все строительные работы, которые уже начаты, будут завершены, а новые проекты пока заморожены.
За нарушение указа властей москвичам грозят штрафы до 1000 рублей. Полицейские при патрулировании улиц будут разъяснять людям введенные правила и просить вернуться домой. В случает отказа или конфликта нарушителям грозит ответственность по статье о неповиновении законному распоряжению правоохранителя (19.3 КоАП). По данным столичного оперштаба, загруженность общественного транспорта и дорог в Москве снизились более чем на 70%, общество услышало призыв властей «пересидеть» пандемию дома.