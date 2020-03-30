Застрявшие в «раю»: коронавирус уничтожил гостеприимство на курортах

Куала-Лумпур и Бали





Людмила уже несколько месяцев путешествует по юго-восточной Азии: Таиланд, Малайзия, Индонезия. 15 марта она покинула Куала-Лумпур и вылетела на индонезийский остров Бали, а 16 марта Малайзия закрыла границы. И если в королевстве ситуация была более или менее спокойной, то на Бали все гораздо хуже — местные жители на фоне распространения эпидемии коронавируса уже не так дружелюбно относятся к туристам.





«Когда я была в Куала-Лумпуре, Малайзия уже закрыла свои границы на вход. Закрылись кафе, отели перестали работать. Наш отель еще работал, просто там на входе стоял военный в форме, красном берете с повязкой, и мерили температуру всем входящим. То есть, если ты вышел даже на секунду, то тебе опять меряют температуру. Даже чтобы искупаться в бассейне, тебе тоже мерили температуру. Везде были санитайзеры. Когда закрылись кафе, начала активно работать доставка. В Куала-Лумпуре все было очень продвинуто и проблем никаких не было. Такси работало, все были в масках. Оттуда мы с подругой уехали как раз накануне полного закрытия границ и за день попали на Бали».





«На Бали закрыты все достопримечательности, храмы, водопады, пляжи, и нет сообщения между островами. Участились кражи мобильных телефонов и грабежи. Очень назойливы продавцы — они очень испугались из-за отсутствия туристов, хватают тебя на улице за руки, за одежду, это очень страшно».





«В Индонезии еще одна проблема: тут был предусмотрен штраф за overstate. То есть, когда твоя виза закончилась и ты не смог ее продлить, то ты платишь штраф в размере то ли 60, то ли 70 долларов за один день пребывания. В общем, наши начали паниковать. Потом разрешили, как я поняла, продлевать на месяц визу бесплатно. Все побежали продлевать визу, но тем, кто не успел это сделать, тем насчитывали overstate. Сейчас Индонезия отменила штраф за overstate на неопределенный срок. Тут можно находиться и не надо за это платить».