Российские больницы уязвимы для вируса NetWalker. В США и Испании он частично блокировал работу госпиталей

23 марта издание El Pais сообщило о попытке хакеров заблокировать компьютеры испанских больниц. В обоих случаях злоумышленники действовали по одинаковой схеме: отправляли медицинским работникам письма, содержащие текст с «подлинной информацией» о COVID-19. Но единственной подлинной вещью в письме был компьютерный вирус NetWalker Ransomware.





Ransomware — тип вирусов-вымогателей, которые блокируют доступ к компьютерной системе, зачастую с помощью шифрования файлов. В случае с NetWalker к письму прилагается вредоносный исполняемый файл CORONAVIRUS_COVID-19.vbs. Когда получатель открывает его, вирус запускается и шифрует файлы на компьютере. На экране вы видите надпись «Эй! Ваши файлы были зашифрованы Netwalker», сообщение о том, что для расшифровки файлов требуется заплатить выкуп, и инструкции по совершению платежа через биткойны.





Вирус NetWalker вставляет вредоносный код в процесс explorer.exe (проводник Windows) через встроенный API — такая техника атаки называется Process Hollowing. На данный момент далеко не все антивирусы могут обнаружить или удалить NetWalker. Не существует и программ для расшифровки файлов, которые могли бы восстановить их. Несмотря на то что данные могут быть восстановлены из резервных копий, подобные атаки способны привести к серьезным сбоям в работе больниц.





Правда, из-за ситуации с коронавирусом сразу несколько хакерских группировок обещали не атаковать медицинские учреждения на время пандемии COVID-19. Более того, они заявили о готовности помогать расшифровывать файлы, если возникнет такая необходимость.





Но когда журналист интернет-издания Bleeping Computer поинтересовался у создателей вируса NetWalker, будут ли они помогать с расшифровкой файлов тем больницам, которые пострадали от их продукта, те дали исчерпывающий ответ:





«Если кто-то оказался зашифрован, то он должен будет заплатить за расшифровку».





Создатели вируса также отметили, что у них не было цели атаковать именно больницы. Они назвали это совпадением.





Утверждать, что опасный компьютерный вирус обойдет стороной российские больницы в самый разгар эпидемии, нельзя. По информации сразу нескольких врачей, большинство больниц в той же Москве «сидит» на компьютерах с установленной системой Windows.





«Почти везде «винда». Знаю про три больницы точно [что они используют систему Windows]. Называть их для публикации не буду: это хорошие места. Ни одна больница не захочет никакого упоминания в прессе в свете последних событий. Даже самого маленького упоминания», — рассказал Daily Storm один из столичных врачей.