



Волонтеры в растерянности





По словам Марковой, волонтеры и общественные организации, которые помогают бездомным, сейчас в растерянности, так как в указе мэра Москвы нет разъяснений, как им дальше работать.





«Никто из нас не хочет что-либо нарушать и рисковать, но невозможно бросить людей, которые нуждаются в помощи. Я думаю, что наиболее крупные организации сейчас консультируются с мэрией и департаментом соцзащиты», — рассказала представитель «Друзей общины св. Эгидия».





Маркова тоже считает, что угроза голода для бездомных выходит на первый план. «Если раньше была возможность подработки, то сейчас это исчезло, а возможности проектов по оказанию помощи сильно ограничены. В этой ситуации хотелось бы получить какие-то разъяснения и поддержку от городских властей», — сказала она.





«Никаких разъяснений не появилось. Я так понимаю, что в самой структуре тоже пока ничего не знают», — подтвердила ее слова Надежда Клюева.





Бездомных некому кормить





«Из-за начала пандемии с сегодняшнего дня, я думаю, прекратятся все кормления. Если на прошлой неделе разные организации продолжали кормить бездомных, хотя и в меньших количествах, то с сегодняшнего дня, я думаю, их не будут кормить вообще», — подчеркнул Сосинский.





Маркова рассказала, что за последнее время прекратили работу не меньше половины проектов помощи бездомным.





«Сегодня мы получили звонок от государственной структуры — ЦСА имени Глинки. Они уточняли, можем ли мы на их базе кормить людей. Они собирают предварительную информацию, потому что многие обеспокоены положением бездомных, департамент соцзащиты пытается реагировать», — сказала она.





При этом Маркова подчеркнула, что поскольку государственный центр поддержки находится на периферии города — на Иловайской улице, бездомным приходится ехать через всю Москву.





«Это должно быть не единственной мерой поддержки: сейчас чем меньше передвижений, тем меньше риска для всех. Имело бы смысл сделать какие-то точечные проекты недалеко от вокзалов — там, где бездомные привыкли находиться и получать еду», — считает она.





По ее словам, бездомных прекращают кормить из соображений безопасности либо по решению руководства организации. По расписанию ежедневно пищу для обитателей столичных улиц предоставляют около шести проектов, сейчас — не более трех.





«Мы тоже люди. Есть прямое указание, что неделя объявлена нерабочей. Организации, где работают сотрудники, должны слушаться. Те, кто функционирует при помощи волонтеров… Волонтеры — это люди. У нас некоторое количество ребят приезжали из области. Сейчас любые передвижения для них — дополнительные риски, и у них дома тоже могут жить пожилые родственники», — сказала Маркова.





Городские власти





Daily Storm обратился в Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки (находится на Иловайской улице в районе Люблино) с просьбой рассказать о том, как изменилась стратегия помощи бездомных в связи с объявлением карантина, но оттуда нас перенаправили в департамент труда и социальной защиты населения.





В пресс-службе департамента соцзащиты Москвы Daily Storm сообщили, что меры помощи бездомным те же, что действовали до введения обязательного карантина.

Согласно опубликованному 24 марта сообщению департамента, в Центре социальной адаптации имени Глинки и в его филиалах бездомные имеют возможность обогреться, принять душ и пройти дезинфекционную обработку, получить чистые вещи и места для ночлега. Кроме того, для них составляются программы реабилитации и обеспечивается дальнейшее жизнеустройство.





В департаменте подчеркнули, что в Центре и его филиалах всегда есть свободные места. «Сейчас сотрудники Центра особенно внимательно следят за состоянием здоровья своих подопечных и проявлением у них любой симптоматики заболеваний», — заявили в департаменте. Бездомным ежедневно измеряют температуру и проводят их медосмотр, обеззараживают воздух и проводят дезинфицирующую уборку. Обратившимся в Центр выдают кожные антисептики для обработки рук и постоянно напоминают о мерах профилактики.





По информации департамента, бригады «Социального патруля» предлагают бездомным помощь и рассказывают им о защите от инфекций. У обратившихся за помощью измеряют температуру и в случае необходимости вызывают скорую помощь, которая госпитализирует людей вне зависимости от наличия у них документов.





«Работа с некоммерческими организациями происходит в прежнем режиме — со многими из них подписаны соглашения о совместной деятельности», — отметили в пресс-службе.