Самоизоляция на яхте, DVD-экскурсия и «голова принцессы на горошине»

Введенный в Москве, Подмосковье и других регионах режим самоизоляции по-новому заставил взглянуть на проблему досуга. В Сети стали появляться товары и услуги, предлагающие скрасить домашнее заточение и даже избежать его. Daily Storm изучил самые диковинные предложения и связался с авторами объявлений.
Власти столицы ввели режим самоизоляции с 30 марта: выходить на улицы разрешено только по неотложным поводам, а ездить на работу — если в этом есть строгая необходимость. Постепенно к карантину присоединяются и другие регионы страны, таких уже больше 50.
Прогулка по улице теперь грозит немалым штрафом, но не всех граждан это останавливает. Некоторые вовсю выискивают способы обмануть карантин. Несколько руководств к действию нашлось на сайте «Авито». Так, пользователь Роман продает на сервисе одежду курьера «Яндекс.Еды». Стоимость комплекта — 12 тысяч рублей. Как ни странно, ярко-желтая форма может и вправду стать плащом-невидимкой и спасти от полицейского патруля.
Из законных вариантов самым привлекательным оказалось предложение самоизолироваться на яхте. День такого карантина стоит 200 тысяч рублей, а за 1,6 миллиона в неделю можно быть заточенным на яхте премиум-класса. Из дополнительных благ здесь — доставка еды, услуги повара и стюардессы с навыком оказания первой медицинской помощи.
Под видом покупателя мы пообщались с Владимиром, автором объявления. Молодой человек рассказал, что яхту дезинфицируют до и после пребывания отдыхающих. Поэтому превратится ли судно в несчастную Diamond Princess — зависит только от самих арендаторов.
Тем не менее Владимир предупредил о возможных сложностях:
— Но вы учитывайте, ситуация не совсем понятная, могут возникнуть проблемы с выходом на некоторое территории. Так-то вы стоите в яхт-клубе в Крыму и в принципе можете выходить в море, рыбалкой заниматься, чем хотите. Но в условиях коронавируса могут закрыть отдельные квадраты (на них разделено море), и не везде получится прокатиться.
— А спрос есть вообще, обращаются люди?
— Вы первая позвонили.
— Но вы раньше тоже суда сдавали? Цену не стали завышать из-за карантина?
На этом вопросе Владимир нас рассекретил:
— Знаете, я почему-то уверен, что вы журналист. Но я и правда считаю, что самоизоляция на яхте — отличный вариант. Вы одновременно и на свежем воздухе, и вдалеке от окружающих. А стоимость не завышена, она обычная для этого сезона.
Тысяча за «по душам»
Среди профессий, которые появляются на «Авито» по запросу «карантин» и «самоизоляция», с перевесом лидируют курьеры, онлайн-тренеры, выгульщики собак и мастера на дом. Однако на их фоне в глаза бросается одно необычное объявление — «Духовный психолог. Поддержка на карантине».
В описании услуги сказано: «Окажу психологическую и просто человеческую поддержку, поговорим о весне и о любви или обсудим беспокоящие Вас вопросы. <...> Практика позитивного мышления. Изучение гармонии и баланса в мире». Стоимость — 1000 рублей.
Трубку берет молодой человек и отвечает расслабленным голосом. В этот раз мы решили по-честному представиться, кто такие и зачем звоним. Но собеседник не сразу воспринял эту информацию:
— Я не то чтобы работаю психологом. Занимаюсь этим больше для своего развития, для опыта общения с людьми. Хобби, можно сказать.
— А что значит категория «духовный»?
— Я сам не могу сказать, потому что я это название подобрал. В целом я опираюсь не только на книги, а больше на ощущение, на опыт.
— Вы, наверное, и практики какие-то предлагаете?
— Вся жизнь — это практика одна большая. Просто настоящие психологи как-то отстраненно ее воспринимают. Хотелось разбавить их подход принятием устройства мира и пониманием закона баланса.
— А вам звонят, обращаются за помощью?
— Пока нет, я только вчера разместил объявление. А может, и не позвонят, кто знает? Может, у всех все в порядке.
— А если все-таки позвонят и пожалуются на изоляцию, что вы им предложите?
— Надо просто уметь выслушать. Но, судя по моему опыту, никому на самом деле не помочь. Все знают свои проблемы, но мало кто может выговориться. Я слушаю, сопереживаю человеку и какой-то позитивный взгляд свой выражаю. Сложнее — в нормальные сроки это все вписать. Мне раньше звонили люди и разговаривали по полтора часа. А вы почему заинтересовались? Тоже практикуете что-то?
«Эй, диджей»
Краткого рассказа заслуживают товары для того, чтобы скоротать досуг.
Из-за коронавируса туризм и сфера развлечений ушли в диджитал-среду. Эрмитаж предлагает виртуальные прогулки по музею, Венская опера запускает прямые включения, а Apple с помощью Typ Flyover позволяет «полетать» над городами мира. Здорово, технологично. Но ничто не заменит старые добрые DVD-диски. Всего за 500 рублей пользователь c «Авито» предлагает совершить видеоэкскурсию по Северной Венеции (правда, такое сравнение Санкт-Петербургу сейчас, наверное, не сильно льстит). Пользователь уточняет: DVD-диски новые, «самое оно во время самоизоляции и карантина». Осталось найти дисковод.
Еще один ретропривет передает некто Александр, разместивший в профиле следующее объявление: «Проведи карантин с пользой. Открой в себе диджея». Такое чувство, что автор разговаривает с тинейджерами из 2000-х и пытается продать им славу рок-звезды:
«Сейчас наступает время, когда жизнь меняет правила, вводит новые условия, и выживет тот, кто быстрее всего к этому адаптируется. Мы предлагаем во время домашнего карантина попробовать себя в профессии диджея. <...> С помощью этого комплекта легко стать звездой домашней вечеринки, выступить на большой сцене или организовать интернет-трансляцию на весь мир».
Наконец, самым необычным, что попалось за время серфинга на «Авито», стала «голова принцессы на горошине». Это симпатичная голова куклы Barbie, которая теоретически подходит и для других моделей. Продавец сообщает, что также «имеется тело со сломанной шеей (сильно расколота) и платье». Цена за все — 100 рублей.
На самом деле голова принцессы попала в нашу подборку случайно, просто продавец, как и продавцы тысяч других товаров, готов расстаться с ней только после полного снятия карантина ;)