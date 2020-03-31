Самоизоляция на яхте, DVD-экскурсия и «голова принцессы на горошине»





Трубку берет молодой человек и отвечает расслабленным голосом. В этот раз мы решили по-честному представиться, кто такие и зачем звоним. Но собеседник не сразу воспринял эту информацию:





— Я не то чтобы работаю психологом. Занимаюсь этим больше для своего развития, для опыта общения с людьми. Хобби, можно сказать.





— А что значит категория «духовный»?





— Я сам не могу сказать, потому что я это название подобрал. В целом я опираюсь не только на книги, а больше на ощущение, на опыт.





— Вы, наверное, и практики какие-то предлагаете?





— Вся жизнь — это практика одна большая. Просто настоящие психологи как-то отстраненно ее воспринимают. Хотелось разбавить их подход принятием устройства мира и пониманием закона баланса.





— А вам звонят, обращаются за помощью?





— Пока нет, я только вчера разместил объявление. А может, и не позвонят, кто знает? Может, у всех все в порядке.





— А если все-таки позвонят и пожалуются на изоляцию, что вы им предложите?





— Надо просто уметь выслушать. Но, судя по моему опыту, никому на самом деле не помочь. Все знают свои проблемы, но мало кто может выговориться. Я слушаю, сопереживаю человеку и какой-то позитивный взгляд свой выражаю. Сложнее — в нормальные сроки это все вписать. Мне раньше звонили люди и разговаривали по полтора часа. А вы почему заинтересовались? Тоже практикуете что-то?





«Эй, диджей»





Краткого рассказа заслуживают товары для того, чтобы скоротать досуг.





Из-за коронавируса туризм и сфера развлечений ушли в диджитал-среду. Эрмитаж предлагает виртуальные прогулки по музею, Венская опера запускает прямые включения, а Apple с помощью Typ Flyover позволяет «полетать» над городами мира. Здорово, технологично. Но ничто не заменит старые добрые DVD-диски. Всего за 500 рублей пользователь c «Авито» предлагает совершить видеоэкскурсию по Северной Венеции (правда, такое сравнение Санкт-Петербургу сейчас, наверное, не сильно льстит). Пользователь уточняет: DVD-диски новые, «самое оно во время самоизоляции и карантина». Осталось найти дисковод.