Самоизоляция в вузах: около половины студентов остались пережидать карантин в общежитиях

После начала пандемии студентам российских вузов предложили покинуть общежития и разъехаться по родным городам (на это даже выделялись деньги). Однако, как выяснил Daily Storm, значительная часть обучающихся решила рискнуть остаться жить при вузе. Мы поговорили с официальными представителями крупнейших вузов страны и их студентами, чтобы узнать, как они спасаются от коронавируса и сильно ли изменился привычный университетской уклад.





Что с общежитиями?





Одними из самых проблемных с эпидемиологической точки зрения объектов являются общежития: это конгломерации людей, в которых вирус может крайне быстро распространяться. Поэтому после объявления о переходе вузов на дистанционное обучение всем иногородним студентам было рекомендовано уехать домой. Для многих были предусмотрены компенсации затрат на переезд.





Однако, как выяснил Daily Storm, это пожелание выполнили далеко не все обучающиеся.

В пресс-службе Высшей школы экономики рассказали, что из 9330 студентов разъехались по домам 4991 (данные на 30 марта). В Сибирском федеральном университете сообщили, что из шести тысяч находившихся в общежитиях студентов и сотрудников осталось 2,5 тысячи. По данным СПбГУ, к 16 марта выехали более 50% студентов. В других крупных российских вузах, с которыми связывалась редакция Daily Storm, цифры по оставшимся в общежитиях студентам предоставить не смогли. Источники редакции в МГУ, ТГУ (Томск) и НГУ (Новосибирск) рассказали, что только около 30% обучающихся там молодых людей разъехались по домам.

Наполняемость комнат в студенческих общежитиях разная: в основном от двух до шести человек. Санузел чаще всего — на этаже.

Меры безопасности на период пандемии во всех вузах установили практически идентичные. Запретили вход посторонним, установили проведение дезинфекции, стали измерять температуру и контролировать самочувствие студентов, освободили студентов от платы за проживание. В НГУ сделали бесплатным интернет, увеличив его скорость, а в ТГУ отменили проход по отпечатку пальца. Вариант изоляции учащихся внутри общежитий пока не заработал, но рассматривается.

Все студенты, с которыми нам удалось связаться, подтвердили, что меры эпидемиологической безопасности усилились. В частности, шестеро из 22 человек рассказали, что на входе в их общежития теперь можно продезинфицировать руки при помощи антисептика.

Измерением температуры в общежитиях тоже занимаются. Но массовости и обязательности этого процесса нет.