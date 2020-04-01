Самоизоляция в вузах: около половины студентов остались пережидать карантин в общежитиях

После начала пандемии студентам российских вузов предложили покинуть общежития и разъехаться по родным городам (на это даже выделялись деньги). Однако, как выяснил Daily Storm, значительная часть обучающихся решила рискнуть остаться жить при вузе. Мы поговорили с официальными представителями крупнейших вузов страны и их студентами, чтобы узнать, как они спасаются от коронавируса и сильно ли изменился привычный университетской уклад.
Что с общежитиями?
Одними из самых проблемных с эпидемиологической точки зрения объектов являются общежития: это конгломерации людей, в которых вирус может крайне быстро распространяться. Поэтому после объявления о переходе вузов на дистанционное обучение всем иногородним студентам было рекомендовано уехать домой. Для многих были предусмотрены компенсации затрат на переезд.
Однако, как выяснил Daily Storm, это пожелание выполнили далеко не все обучающиеся.
В пресс-службе Высшей школы экономики рассказали, что из 9330 студентов разъехались по домам 4991 (данные на 30 марта). В Сибирском федеральном университете сообщили, что из шести тысяч находившихся в общежитиях студентов и сотрудников осталось 2,5 тысячи. По данным СПбГУ, к 16 марта выехали более 50% студентов. В других крупных российских вузах, с которыми связывалась редакция Daily Storm, цифры по оставшимся в общежитиях студентам предоставить не смогли. Источники редакции в МГУ, ТГУ (Томск) и НГУ (Новосибирск) рассказали, что только около 30% обучающихся там молодых людей разъехались по домам.
Наполняемость комнат в студенческих общежитиях разная: в основном от двух до шести человек. Санузел чаще всего — на этаже.
Меры безопасности на период пандемии во всех вузах установили практически идентичные. Запретили вход посторонним, установили проведение дезинфекции, стали измерять температуру и контролировать самочувствие студентов, освободили студентов от платы за проживание. В НГУ сделали бесплатным интернет, увеличив его скорость, а в ТГУ отменили проход по отпечатку пальца. Вариант изоляции учащихся внутри общежитий пока не заработал, но рассматривается.
Все студенты, с которыми нам удалось связаться, подтвердили, что меры эпидемиологической безопасности усилились. В частности, шестеро из 22 человек рассказали, что на входе в их общежития теперь можно продезинфицировать руки при помощи антисептика.
Измерением температуры в общежитиях тоже занимаются. Но массовости и обязательности этого процесса нет.
«На входе термометр, но никто не заставляет им пользоваться. Правда, раз в день у всех проживающих все равно измеряют температуру в добровольно-принудительном порядке», — объясняет студент одного из крупных российских вузов. Учащиеся из другого рассказали, что им температуру измеряли один раз в середине марта — и все.
В случае с медицинской помощью в вузах также действуют по одному алгоритму: после жалобы на плохое самочувствие студента переводят в университетскую (или аффилированную с вузом) больницу. Учащиеся подтвердили эту информацию, добавив, что учебная часть (ректорат) собирает информацию обо всех заболевших или выезжавших за границу.
В двух учебных заведениях нам сообщили о введении комендантского часа. «Запретили перемещаться по этажам с 23:00 до 08:00; говорят, что дезинфекция», — написал корреспонденту Daily Storm один из студентов. В пресс-службах вузов эту информацию опровергли.
Жизнь в изоляции
Приказ о переходе на дистанционное обучение вышел 16 марта. В большинстве крупных российских вузов нам подтвердили, что уже 17 марта выполнили это требование. В ВШЭ и Сибирском федеральном университете уточнили, что полноценный переход продлился неделю.
Сложности с переходом на дистанционное образование — в основном технического характера: где-то система не выдерживает пиковой нагрузки (серверы были перегружены, из-за того что все университеты дали общий свободный доступ ко всем своим онлайн-курсам), кто-то не смог подключиться, какие-то студенты, вернувшиеся домой, не смогли получить доступ к системе и так далее. По словам студентов, подобная ситуация наблюдалась во всех вузах.
В детали организации учебного процесса вузы предпочитают не вдаваться. Уточняют лишь, что кроме дистанционных курсов, есть еще онлайн-лекции и онлайн-семинары, которые проходят в прежнем формате с минимальным изменением в расписании, но только удаленно. В НГУ Daily Storm сообщили, что формат обучения выбирают преподаватели самостоятельно.
Часть дисциплин (практикумы по биологии, химии, физике, проектная работа у студентов школы дизайна и другие) невозможно перевести на дистанционный формат. В ВШЭ рассказали, что таких курсов у них чуть более 3%, и они будут перенесены.
Студенты большинства вузов, опрошенные Daily Storm, описывают ситуацию иначе. По их словам, основная часть пар проходит не в онлайн-режиме: работа по предметам просто отдана на откуп обучающимся: «Читаем и пишем реферат/отвечаем на вопросы. В общем, занимаемся самообразованием».
Во-вторых, значительно возросла нагрузка. «Если раньше мы посещали пары и делали домашнее задание, то сейчас у нас сплошные рефераты по три-четыре на дню», — рассказывали ребята.
В-третьих, дистанционное обучение не всегда происходит с помощью электронной платформы. В Сибирском и Томском университетах ребята отметили, что только около половины дисциплин и общения с преподавателями ведется через платформу университета. Остальное — через иные сервисы (голосовые чаты, социальные сети и электронную почту).
Еще одним вызовом новой системе является не только сам процесс дистанционного образования, но и защита дипломных, курсовых, магистерских и кандидатских работ.
Лишь в СПбГУ нам сообщили, что «утвержден новый порядок организации защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук — теперь с использованием информационно-коммуникативных технологий, позволяющих проводить защиту в удаленном интерактивном режиме». Остальные университеты и Министерство образования ответили, что этот вопрос прорабатывается.
В ВШЭ признали, что ситуация с экзаменами непростая. «Мы уже давно и эффективно используем системы прокторинга (проктор — специальный сотрудник, отслеживающий прохождение теста студентом. — Примеч. Daily Storm) для проведения экзаменов, но в контексте обеспечения сразу всего университета такими технологиями недели, остававшейся до завершения модуля, было явно недостаточно на подготовку. Поэтому мы приняли решение перенести сессию третьего модуля на лето, она пройдет одновременно с четвертой сессией», — отметили в учебном заведении.
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