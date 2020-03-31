Число заболевших коронавирусом в России достигло 2337 человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 2337 человек, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. За последние сутки в стране выявлено 500 новых случаев инфицирования коронавирусом в 24 регионах, из них 387 — в Москве. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. Скончались восемь заболевших, в том числе пять в столице и по одному в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях. Общее число летальных исходов с начала эпидемии в стране выросло до 17. За сутки выздоровели 55 человек, всего излечившихся — 121.





В оперативном штабе отметили, что из 500 новых больных в РФ 387 — жители Москвы. В Санкт-Петербурге зафиксировано 48 случаев заражения, в Республике Дагестан и Свердловской области — по девять, Мурманской области и Бурятии — по шесть, Татарстане и Пензенской области — по пять, Ленинградской и Ростовской областях — по три. По два — в Воронежской, Астраханской, Тюменской областях, а также в Башкортостане и Приморском крае. По одному новому случаю инфицирования COVID-19 выявили в Костромской, Нижегородской, Самарской, Иркутской и Магаданской областях, Республике Калмыкия, Крыму, Алтайском и Хабаровском краях.





Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в столице подтверждено 387 новых случаев заражения COVID-19. Всего в столице зафиксировано 1613 заболевших. Среди них около 40% людей в возрасте от 40 до 65 лет и почти 35% — от 18 до 40 лет. Еще 20% — люди старше 65 лет и примерно 5% — дети. «Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», — уточнили в оперативном штабе.