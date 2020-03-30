Лучшедома. Звезды российского шоу-бизнеса призвали всех одуматься и не нарушать карантин

С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Власти, которые буквально подарили россиянам неделю добровольного карантина, были сильно обеспокоены ситуацией в выходные: многие люди, забыв про коронавирус, толпой выдвинулись в парк жарить шашлыки. Самыми сознательными, на удивление, оказались звезды российского шоу-бизнеса. Они не только самоизолировались, но еще и призвали россиян к ответственности.
Пожалуй, самое яркое обращение прозвучало из уст российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Она обматерила россиян за прогулки во время пандемии. Соответствующее видеообращение знаменитость выложила на своей странице в Instagram.
«Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть!» — сказала Гузеева. Ведущая добавила, что ехала в своей машине и боялась открыть окно, потому что это опасно и она сама может быть опасной для всех.
«Нет, все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? Вашу мать! Нельзя так, ***, правда! Опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед!» — заявила Гузеева.
Артистка отметила, что ей тоже скучно дома, но она находит возможность развлечь себя и своих близких. В конце обращения она постучала кулаком по лбу и призвала всех включиться.
25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть точки общественного питания, городские парки, торговые центры.
Экс-участница и звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня на данный момент находится в режиме самоизоляции в Каннах вместе с дочерью Анджелиной. В своем микроблоге в Instagram одна из самых ярких участниц шоу заявила, что коронавирус пойдет на пользу человечеству, поскольку оно «измучило мир» своей деятельностью. Это высказывание не понравилось не только простым людям, но и блогеру Инстасамке, известной своим диким нравом. Девушка поспешила раскритиковать высказывание Бони и запустила в Сети флешмоб с оскорблением звезды «Дома-2». Сама Боня на это не отреагировала и пояснила, что подобные высказывания — «мусорное мышление».
Светские львицы Милана Тюльпанова, Стеша Маликова, актриса Алика Смехова, певица Валерия и другие представительницы бомонда запустили флешмоб «Мы вместе».
Девушки делятся полезной информацией на время карантина и призывают людей отказаться от беспечности и безразличного отношения к собственному здоровью.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 570 тысяч человек, 26 тысяч умерли.
Певица Валерия оценила свое попадание в группу риска заражения коронавирусом после выхода из дома для съемок в онлайн-кинотеатре.
Одна из подписчиц артистки в Instagram указала ей на то, что выход из дома во время распространения коронавирусной инфекции может быть опасным для здоровья.
«Ну и кому это надо? Сидели бы дома на карантине. Вы попали в группу риска, счастливая вы наша!» — написала @kruzhkomolova_n.v.
«Добрая, заботливая дамочка, не переживайте! Если и рисковала, то только собой, потому как теперь строгий карантин. А еще запаслась тестерами. Регулярно делаю анализы — Бог пока миловал», — ответила Валерия.
Изменилось мнение и у блогера Айзы Анохиной, которая 1,5 месяца назад в интервью Daily Storm называла коронавирус не более чем происками медицинского лобби.
«На фоне всего происходящего в очередной раз становится понятно, что одно из главных качеств в людях — это адекватность. Вот именно сейчас должно активироваться это качество!Правильно люди говорят, что после всей этой истории станет понятно, кто ответственный работодатель, а кому на своих сотрудников плевать, — рассуждает она. — С ресторанами и барами то же самое. И на фоне многих очень приятно видеть адекватных людей. Которые ведут себя ответственно как просто люди, как сотрудники, как работодатели и так далее. Даже религиозные организации, даже РПЦ переходят на онлайн-общение с прихожанами. Больше адекватности, родные мои! Только это нас спасет!»