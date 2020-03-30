Лучшедома. Звезды российского шоу-бизнеса призвали всех одуматься и не нарушать карантин

С сегодняшнего дня в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Власти, которые буквально подарили россиянам неделю добровольного карантина, были сильно обеспокоены ситуацией в выходные: многие люди, забыв про коронавирус, толпой выдвинулись в парк жарить шашлыки. Самыми сознательными, на удивление, оказались звезды российского шоу-бизнеса. Они не только самоизолировались, но еще и призвали россиян к ответственности.





Пожалуй, самое яркое обращение прозвучало из уст российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Она обматерила россиян за прогулки во время пандемии. Соответствующее видеообращение знаменитость выложила на своей странице в Instagram.





«Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть!» — сказала Гузеева. Ведущая добавила, что ехала в своей машине и боялась открыть окно, потому что это опасно и она сама может быть опасной для всех.





«Нет, все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? Вашу мать! Нельзя так, ***, правда! Опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед!» — заявила Гузеева.