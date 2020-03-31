«Прилетит вдруг священник в голубом вертолете...»

Резкое увеличение жертв вируса SARS-CoV-2 заставило служителей церкви по-новому взглянуть на вещи. Вместо традиционных богослужений в храмах они начали устраивать молебны на автомобилях, грузовиках и даже вертолетах, окропляя окрестности святой водой. «Для чего это надо? Чтобы умолить Господа прекратить страшную напасть, свалившуюся на жителей Земли, — говорят батюшки. — А уж Он обязательно поможет!»





Не знаем, что именно подтолкнуло к мыслям о столь необычных богослужениях, но есть такая легенда: 8 декабря 1941 года Москву облетели на американском «дугласе». На борту самолета находилась Тихвинская икона Божией Матери. Считается, что приказ об этом принадлежал самому Сталину, который так не хотел отдавать столицу врагу, что решил обратиться к высшим силам. Как все было на самом деле, история умалчивает, но враг действительно отступил: были освобождены сотни городов и деревень.





Сейчас на календаре давно не 41-й, но так же страшно: эпидемию коронавируса уже сравнивают со Второй мировой. А когда у людей начинают опускаться руки, они вновь обращаются к Богу.

О том, что на улицах страны стали появляться священники, заговорили еще в середине марта. «В Калужской области ездит батюшка в прицепе «газели» и освящает все на своем пути. А другой звонит в колокол, — рассказывали очевидцы. — Нас тоже окропили святой водой и пожелали нам здоровья!»





Правда, тогда это вызывало у всех лишь улыбку. «Во, молодцы-молодцы, нас — надо! — шутили автомобилисты, попавшие под кадило этих священников уже в Зеленогорске. — Мы особенно коронавирусные». Однако позже происходящее стало восприниматься уже как норма.





На днях подобное можно было увидеть в Касимове Рязанской области. По улицам городка торжественно проехали два грузовика, в одном из которых находилась Казанская икона «Моление старицы Иустинии», а в другом сидели священники, окропляющие свой путь водой из огромных баков. Как выяснилось позже, у акции было название — автомобильный крестный ход, а разрешение на нее было получено с благословения епархии. При этом самим жителям было рекомендовано сидеть дома и читать молитвы.