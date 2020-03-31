«Прилетит вдруг священник в голубом вертолете...»

Резкое увеличение жертв вируса SARS-CoV-2 заставило служителей церкви по-новому взглянуть на вещи. Вместо традиционных богослужений в храмах они начали устраивать молебны на автомобилях, грузовиках и даже вертолетах, окропляя окрестности святой водой. «Для чего это надо? Чтобы умолить Господа прекратить страшную напасть, свалившуюся на жителей Земли, — говорят батюшки. — А уж Он обязательно поможет!»
Не знаем, что именно подтолкнуло к мыслям о столь необычных богослужениях, но есть такая легенда: 8 декабря 1941 года Москву облетели на американском «дугласе». На борту самолета находилась Тихвинская икона Божией Матери. Считается, что приказ об этом принадлежал самому Сталину, который так не хотел отдавать столицу врагу, что решил обратиться к высшим силам. Как все было на самом деле, история умалчивает, но враг действительно отступил: были освобождены сотни городов и деревень.
Сейчас на календаре давно не 41-й, но так же страшно: эпидемию коронавируса уже сравнивают со Второй мировой. А когда у людей начинают опускаться руки, они вновь обращаются к Богу.
О том, что на улицах страны стали появляться священники, заговорили еще в середине марта. «В Калужской области ездит батюшка в прицепе «газели» и освящает все на своем пути. А другой звонит в колокол, — рассказывали очевидцы. — Нас тоже окропили святой водой и пожелали нам здоровья!»
Правда, тогда это вызывало у всех лишь улыбку. «Во, молодцы-молодцы, нас — надо! — шутили автомобилисты, попавшие под кадило этих священников уже в Зеленогорске. — Мы особенно коронавирусные». Однако позже происходящее стало восприниматься уже как норма.
На днях подобное можно было увидеть в Касимове Рязанской области. По улицам городка торжественно проехали два грузовика, в одном из которых находилась Казанская икона «Моление старицы Иустинии», а в другом сидели священники, окропляющие свой путь водой из огромных баков. Как выяснилось позже, у акции было название — автомобильный крестный ход, а разрешение на нее было получено с благословения епархии. При этом самим жителям было рекомендовано сидеть дома и читать молитвы.
Перемещаемся в Астрахань... После молебна об избавлении от пандемии, который возглавил местный митрополит Никон, батюшки водрузили в грузовик огромный крест и проехали по городу, призывая Бога, чтобы он «сохранил людей от губительной эпидемии». Транспорт со служителями церкви сопровождала машина ДПС.
«За богослужением клир и миряне молились Господу об избавлении от болезни, — сообщили в местной епархии. — О том, чтобы мы могли возложить наше упование на Бога, так как жизнь человеческая в Его руках, и о том, чтобы ответственно вести себя по отношению к ближним».
Если в Рязанской и Астраханской области провели автомобильные молебны, то в Ленинградской — еще и воздушный! Его совершил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, облетевший на вертолете Карельский перешеек и всю территорию своей епархии. В руках у батюшки была Коневская икона и мощи преподобного Арсения.
«По моему благословению в Выборг были принесены святыни Рождество-Богородичного монастыря. Для укрепления, утешения народа они пребывали три дня в кафедральном соборе. В том несчастье, которое постигло всю Землю, люди возносили перед ними сердечную молитву. А молитва к Божией матери всегда имеет ответ, — поделился он. — Мы верим, что он скоро последует».
А вот как выглядел такой же воздушный облет где-то на юге России. На борту вертолета — икона Богородицы «Моздокская» («Иверская»), батюшка выглядывает в приоткрытую дверь, восхищается гуляющими внизу лошадками и окропляет землю святой водой.
«Хорошо еще пяток епископов с парашютом сбросить. Верное средство!» — иронизирует кто-то из пользователей интернета. А другие его обрывают: «Кстати, это работает! Можете не верить».
Напомним, что не так давно патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой инфекции. Они написаны на церковнославянском языке и с 22 марта читаются во всех храмах РПЦ. «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго», — говорится в обращении к небесным силам. При этом под словом «поветрие», скорее всего, имеется в виду именно коронавирус.