«Вирус. В перелесках жарят шашлыки»: столица «отгуляла» первые карантинные выходные

Несмотря на предостережения, что коронавирус — это никакие не шутки, а серьезная опасность, жители Москвы решили устроить себе веселые карантинные шашлыки, а заодно захватили с собой детей и пожилых родственников. В какой уголок города ни загляни, везде клубится дымок и раздаются песни Михаила Круга или Тимати. «Ну прогонят — другое место найдем, – весело смеялись гуляющие. — А дома-то чего сидеть? Весна! Солнце! Каникулы!»





В минувшие выходные Москва напоминала город из каких-то фильмов ужасов. Если при выходе из дома людей встречали лишь пустые лавочки, обнесенные красной лентой детские площадки и редкие прохожие чуть ли не в противогазах, то чуть дальше можно было обязательно наткнуться на какую-нибудь пьяненькую компанию. Причем таких компаний было не две и не три, а о правилах разумной изоляции не шло и речи.





«И вот из-за таких, как вы, нас завтра свезут в Коммунарку», — возмущались жители окрестных многоэтажек. «Да мы просто погулять, бабуль», — парировали те, отдирая пробку от очередной бутылки водки.





Если в одних районах гуляли с музыкой из заранее принесенных колонок, то в Крылатских Холмах еще и под звуки пиротехники.





«Под окном фейерверки: население празднует начало длинных выходных. Вечер теплый, парк полон людей, слышны музыка, смех. Сегодня весь день в перелесках жарили шашлыки, я насчитал сверху не менее десятка компаний: над Крылатскими Холмами возносился к небу дым от народной гекатомбы коронавирусу: пост постом, а шашлыки упускать грех! — поэтично описывал Сергей Медведев. — На улицах тоже движуха: на лавочках возле домов балагурят на солнышке компании, спешат разноцветные разносчики еды, в супермаркете у касс не протолкнуться, почти в каждой тележке солидный запас пива. И если центр, как говорят, полупустой, то у нас в Крылатском жизнь кипит: люди изолировались «на раёне», чего еще вы от них хотите, праздники же!»

Столь же весело, рассказывает Сергей, было в дачном поселке под Звенигородом: «На аллеях не протолкнуться, все гуляют компаниями, с собаками и детьми, ходят в гости, опять же стелется шашлычный дым: майские праздники наступили досрочно!»