«Вирус. В перелесках жарят шашлыки»: столица «отгуляла» первые карантинные выходные

Несмотря на предостережения, что коронавирус — это никакие не шутки, а серьезная опасность, жители Москвы решили устроить себе веселые карантинные шашлыки, а заодно захватили с собой детей и пожилых родственников. В какой уголок города ни загляни, везде клубится дымок и раздаются песни Михаила Круга или Тимати. «Ну прогонят — другое место найдем, – весело смеялись гуляющие. — А дома-то чего сидеть? Весна! Солнце! Каникулы!»
В минувшие выходные Москва напоминала город из каких-то фильмов ужасов. Если при выходе из дома людей встречали лишь пустые лавочки, обнесенные красной лентой детские площадки и редкие прохожие чуть ли не в противогазах, то чуть дальше можно было обязательно наткнуться на какую-нибудь пьяненькую компанию. Причем таких компаний было не две и не три, а о правилах разумной изоляции не шло и речи.
«И вот из-за таких, как вы, нас завтра свезут в Коммунарку», — возмущались жители окрестных многоэтажек. «Да мы просто погулять, бабуль», — парировали те, отдирая пробку от очередной бутылки водки.
Если в одних районах гуляли с музыкой из заранее принесенных колонок, то в Крылатских Холмах еще и под звуки пиротехники.
«Под окном фейерверки: население празднует начало длинных выходных. Вечер теплый, парк полон людей, слышны музыка, смех. Сегодня весь день в перелесках жарили шашлыки, я насчитал сверху не менее десятка компаний: над Крылатскими Холмами возносился к небу дым от народной гекатомбы коронавирусу: пост постом, а шашлыки упускать грех! — поэтично описывал Сергей Медведев. — На улицах тоже движуха: на лавочках возле домов балагурят на солнышке компании, спешат разноцветные разносчики еды, в супермаркете у касс не протолкнуться, почти в каждой тележке солидный запас пива. И если центр, как говорят, полупустой, то у нас в Крылатском жизнь кипит: люди изолировались «на раёне», чего еще вы от них хотите, праздники же!»
Столь же весело, рассказывает Сергей, было в дачном поселке под Звенигородом: «На аллеях не протолкнуться, все гуляют компаниями, с собаками и детьми, ходят в гости, опять же стелется шашлычный дым: майские праздники наступили досрочно!»
Такая же картинка наблюдалась возле канала имени Москвы. «Вот скажите, эти люди нормальные? — спрашивает Леонид Устинов. — Весь берег занят компашками с бухлом и шашлыками, дети толпой играют на площадках. Праздник, не карантин!»
«Абсолютно в духе людей! — комментируют подписчики. — Просто весь шорох начнется через пару недель, когда уже будет поздно».
Ну то, что на канале всегда людно, — это обычная история. В Северо-Восточном округе на берегу Яузы обычно бывает потише. Однако и здесь царит пир.
«Это сегодняшние фотографии стихийного парка около реки, — сообщает Лена Аладжикова. — Народ жарит шашлыки, гуляет с детьми, сидят по пять человек на лавках. А в это время врачи наших стационаров борются за жизни. Вот и объясните мне — ради чего они должны рисковать собой и своими семьями? Ради чего или кого остальные люди, осознанно сидящие дома, должны умирать в больницах через пару недель? Это не каникулы и не длинные выходные! Это чтобы жизни спасти!»
«Везде одно и то же. Суки, прокляну их, если с мамой-врачом что случится!» — негодует кто-то из друзей. А люди все рапортуют и рапортуют: в ЮАО настоящие народные гулянья, в парке «Кузьминки» катают на пони. «В Серебряном Бору так же, — подключаются другие. — На них сначала по рупору пытались воздействовать — не помогло, в итоге прибыли росгвардейцы на конях».
И действительно. То, что происходило в местном лесопарке, иначе как трешем не назовешь. Урны забиты бутылками, на лавочках люди, люди, люди… «Разве что друг на друге не сидят», — рассказала девушка-очевидец.
А вот что вчера творилось в микрорайоне Бутово Парк — 2 в Ленинском районе Московской области в 20 минутах от столицы. Прудик. Черный от угля газон. И музыка. Мужчины ловко нанизывают на шампур кусочки мяса, мамы танцуют, дети носятся, обезумевшие от внезапной свободы йорки облаивают проносящиеся по шоссе машины. Какой коронавирус? Где? Смотрите, какое небо!
Кстати, по слухам, во многом именно благодаря этим историям столичная мэрия и власти Подмосковья и запретили горожанам выходить из дома. В стране пандемия, а у них тут народные гулянья! Впрочем, жители других городов в плане сознательности тоже не на высоте. Например, узнав о том, что впереди длительные выходные, многие тут же бросились бронировать гостиницы в Сочи. Благо, мэр Алексей Копайгородский тут же обратился к народу с заявлением, чтобы даже не надеялись: все пансионаты и отели будут закрыты. А в Калининграде все резко рванули на Куршскую косу.
«Наблюдаю из окна своего дома длинную вереницу машин. Куда вы, тупицы? Это не каникулы! Это карантин! — возмущались местные жители. — Точно так же поступили итальянцы, которых просили сидеть дома. Шасть — и к морю, вино пить. И что мы видим? Ну что вы за люди такие? О каком гражданском обществе можно говорить?»
«Воздух Куршской косы несомненно является целебным, но он может стать и губительным, если мы не ограничим контакты друг с другом, поэтому прошу в этот опасный период воздержаться от поездок в национальный парк», — заявил его директор Анатолий Калина.
По последним данным, только за минувшие сутки коронавирусом заразились 302 человека. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией, общее число инфицированных — 1836 человек, а больше всего случаев заболевания — в Москве, причем многие из этих людей никуда не летали.