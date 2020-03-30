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«Вирус. В перелесках жарят шашлыки»: столица «отгуляла» первые карантинные выходные
Культура

«Вирус. В перелесках жарят шашлыки»: столица «отгуляла» первые карантинные выходные

В Москве и Подмосковье отметили «самоизоляцию» посиделками на свежем воздухе с танцами и фейерверками

В Москве и Подмосковье отметили «самоизоляцию» посиделками на свежем воздухе с танцами и фейерверками Коллаж: © Daily Storm
Коллаж: © Daily Storm

Несмотря на предостережения, что коронавирус — это никакие не шутки, а серьезная опасность, жители Москвы решили устроить себе веселые карантинные шашлыки, а заодно захватили с собой детей и пожилых родственников. В какой уголок города ни загляни, везде клубится дымок и раздаются песни Михаила Круга или Тимати. «Ну прогонят — другое место найдем, – весело смеялись гуляющие. — А дома-то чего сидеть? Весна! Солнце! Каникулы!»


В минувшие выходные Москва напоминала город из каких-то фильмов ужасов. Если при выходе из дома людей встречали лишь пустые лавочки, обнесенные красной лентой детские площадки и редкие прохожие чуть ли не в противогазах, то чуть дальше можно было обязательно наткнуться на какую-нибудь пьяненькую компанию. Причем таких компаний было не две и не три, а о правилах разумной изоляции не шло и речи.


«И вот из-за таких, как вы, нас завтра свезут в Коммунарку», — возмущались жители окрестных многоэтажек. «Да мы просто погулять, бабуль», — парировали те, отдирая пробку от очередной бутылки водки. 


Если в одних районах гуляли с музыкой из заранее принесенных колонок, то в Крылатских Холмах еще и под звуки пиротехники. 


«Под окном фейерверки: население празднует начало длинных выходных. Вечер теплый, парк полон людей, слышны музыка, смех. Сегодня весь день в перелесках жарили шашлыки, я насчитал сверху не менее десятка компаний: над Крылатскими Холмами возносился к небу дым от народной гекатомбы коронавирусу: пост постом, а шашлыки упускать грех! — поэтично описывал Сергей Медведев. — На улицах тоже движуха: на лавочках возле домов балагурят на солнышке компании, спешат разноцветные разносчики еды, в супермаркете у касс не протолкнуться, почти в каждой тележке солидный запас пива. И если центр, как говорят, полупустой, то у нас в Крылатском жизнь кипит: люди изолировались «на раёне», чего еще вы от них хотите, праздники же!»

Столь же весело, рассказывает Сергей, было в дачном поселке под Звенигородом: «На аллеях не протолкнуться, все гуляют компаниями, с собаками и детьми, ходят в гости, опять же стелется шашлычный дым: майские праздники наступили досрочно!»


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Фото: © facebook.com

Такая же картинка наблюдалась возле канала имени Москвы. «Вот скажите, эти люди нормальные? — спрашивает Леонид Устинов. — Весь берег занят компашками с бухлом и шашлыками, дети толпой играют на площадках. Праздник, не карантин!»


«Абсолютно в духе людей! — комментируют подписчики. — Просто весь шорох начнется через пару недель, когда уже будет поздно».



Ну то, что на канале всегда людно, — это обычная история. В Северо-Восточном округе на берегу Яузы обычно бывает потише. Однако и здесь царит пир.


«Это сегодняшние фотографии стихийного парка около реки, — сообщает Лена Аладжикова. — Народ жарит шашлыки, гуляет с детьми, сидят по пять человек на лавках. А в это время врачи наших стационаров борются за жизни. Вот и объясните мне — ради чего они должны рисковать собой и своими семьями? Ради чего или кого остальные люди, осознанно сидящие дома, должны умирать в больницах через пару недель? Это не каникулы и не длинные выходные! Это чтобы жизни спасти!»


«Везде одно и то же. Суки, прокляну их, если с мамой-врачом что случится!» — негодует кто-то из друзей. А люди все рапортуют и рапортуют: в ЮАО настоящие народные гулянья, в парке «Кузьминки» катают на пони. «В Серебряном Бору так же, — подключаются другие. — На них сначала по рупору пытались воздействовать — не помогло, в итоге прибыли росгвардейцы на конях».


Фото: © facebook.com

И действительно. То, что происходило в местном лесопарке, иначе как трешем не назовешь. Урны забиты бутылками, на лавочках люди, люди, люди… «Разве что друг на друге не сидят», — рассказала девушка-очевидец.  



А вот что вчера творилось в микрорайоне Бутово Парк — 2 в Ленинском районе Московской области в 20 минутах от столицы. Прудик. Черный от угля газон. И музыка. Мужчины ловко нанизывают на шампур кусочки мяса, мамы танцуют, дети носятся, обезумевшие от внезапной свободы йорки облаивают проносящиеся по шоссе машины. Какой коронавирус? Где? Смотрите, какое небо! 


Фото: © vk.com

Кстати, по слухам, во многом именно благодаря этим историям столичная мэрия и власти Подмосковья и запретили горожанам выходить из дома. В стране пандемия, а у них тут народные гулянья! Впрочем, жители других городов в плане сознательности тоже не на высоте. Например, узнав о том, что впереди длительные выходные, многие тут же бросились бронировать гостиницы в Сочи. Благо, мэр Алексей Копайгородский тут же обратился к народу с заявлением, чтобы даже не надеялись: все пансионаты и отели будут закрыты. А в Калининграде все резко рванули на Куршскую косу.


«Наблюдаю из окна своего дома длинную вереницу машин. Куда вы, тупицы? Это не каникулы! Это карантин! — возмущались местные жители. — Точно так же поступили итальянцы, которых просили сидеть дома. Шасть — и к морю, вино пить. И что мы видим? Ну что вы за люди такие? О каком гражданском обществе можно говорить?» 


«Воздух Куршской косы несомненно является целебным, но он может стать и губительным, если мы не ограничим контакты друг с другом, поэтому прошу в этот опасный период воздержаться от поездок в национальный парк», — заявил его директор Анатолий Калина.

 

По последним данным, только за минувшие сутки коронавирусом заразились 302 человека. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией, общее число инфицированных — 1836 человек, а больше всего случаев заболевания — в Москве, причем многие из этих людей никуда не летали. 


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