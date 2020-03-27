Удержаться над пропастью, накормить голодного: россияне спасают друг друга от карантинного одиночества

Говорят, в тяжелые времена лучше всего видно светлых людей, и сегодняшняя пандемия подтверждает, что это действительно так. Пока одни мешками скупают защитные маски и респираторы для перепродажи втридорога, другие тихонько делают добрые дела, помогая одиноким пенсионерам сходить за продуктами или отдавая всю свою выручку, чтобы накормить застрявших в стране туристов. «Главное — не паниковать и соблюдать элементарные правила безопасности, — говорят они. — Ведь, как гласит старинная русская пословица, береженого и Бог бережет!»





Наверное, одним из главных героев этих дней стал московский ресторатор Алексей Ходорковский, который накормил застрявших в аэропорту Внуково граждан Таджикистана. Не сумев вылететь домой из-за вспышки коронавируса, они были вынуждены ночевать прямо на полу. Другой бы прошел мимо — ну сидят себе люди и сидят, кому сейчас легко? — но не он.





«Знаете, я здесь покушать принес», — сообщил Алексей и начал раздавать пакеты с едой. «Женщинам дайте суп, а макароны можете сами съесть», — руководил он, обращаясь к мужчинам.