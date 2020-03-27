Удержаться над пропастью, накормить голодного: россияне спасают друг друга от карантинного одиночества

Говорят, в тяжелые времена лучше всего видно светлых людей, и сегодняшняя пандемия подтверждает, что это действительно так. Пока одни мешками скупают защитные маски и респираторы для перепродажи втридорога, другие тихонько делают добрые дела, помогая одиноким пенсионерам сходить за продуктами или отдавая всю свою выручку, чтобы накормить застрявших в стране туристов. «Главное — не паниковать и соблюдать элементарные правила безопасности, — говорят они. — Ведь, как гласит старинная русская пословица, береженого и Бог бережет!»
Наверное, одним из главных героев этих дней стал московский ресторатор Алексей Ходорковский, который накормил застрявших в аэропорту Внуково граждан Таджикистана. Не сумев вылететь домой из-за вспышки коронавируса, они были вынуждены ночевать прямо на полу. Другой бы прошел мимо — ну сидят себе люди и сидят, кому сейчас легко? — но не он.
«Знаете, я здесь покушать принес», — сообщил Алексей и начал раздавать пакеты с едой. «Женщинам дайте суп, а макароны можете сами съесть», — руководил он, обращаясь к мужчинам.
И это еще не все: теперь Алексей ищет единомышленников. «Да, мы работаем в минус, уже закрыли одно заведение и скоро, наверное, совсем закроемся до лучших времен, но давайте честно признаемся, что приготовить 100 супов, вторых блюд, испечь 200 булочек, сварить морс или компот <...> для любого ресторана, даже в худшие времена, — это расход, который точно не критичен, — призывает он. — Сейчас у всех нас нет гостей, зато есть кухни, продукты и персонал, который скучает без работы. Давайте покажем, что эпидемия не коснулась нас в худшем ее смысле и не превратила нас в дикарей!»
Не остался в стороне и народный артист России Дмитрий Харатьян, который вместе со своей женой Мариной Майко присоединился к красногорскому штабу добровольцев. Это люди, которые приезжают в гости к одиноким пенсионерам и многодетным семьям, чтобы поддержать их продуктами питания.
«Дорогие, любимые, уважаемые наши бабушки, дедушки, папы и мамы, огромная просьба: не выходите из дома. Оставайтесь на карантине! — призывает актер. — А мы вам поможем: принесем все что нужно, будем звонить, не обделим вас своим вниманием!»
Если Харатьян со своими товарищами помогает пожилым людям едой, то в храме Сорока Севастийских мучеников в Москве стараются поддержать их морально. Зная, что всем, кому «далеко за», предстоит самоизолироваться и они некоторое время не смогут приходить на службы, священники устроили пожилым прихожанам что-то вроде проводов.
«Провожали так, как провожают в армию или в Антарктиду, — написал протоиерей Максим Первозванский. — Провожали бабушек. Распоряжением мэра и благословением патриарха им предстоит длительный карантин. Сидеть и молиться дома. Не выходить на улицу и даже в храм. Сегодня они все пришли причащаться и прощаться. Прощались между собой и с духовенством на несколько недель. Дай Бог им сил и здоровья. Дай Бог им еще пожить».
«Берегите ваших стариков, — добавил он. — Заставьте их сидеть дома. А то сами себя потом не простим».
Напомним, что воздержаться от посещения храмов рекомендовано не только пожилым. Если это касается неотложного исполнения просьб о причащении, священники могут прийти на дом. Для этого при всех церквях организованы дежурства.
Но это в Москве. В Петербурге все храмы и вовсе перестают работать. Такое постановление подписал губернатор города Александр Беглов, с чем категорически не согласно духовенство Александро-Невской лавры. Как это — взять и отдалиться от людей, когда им так нужна поддержка?!
«Поэтому лавра продолжит служить по обычному расписанию, — говорит ее наместник, епископ Кронштадтский Назарий. — Ворота обители закрыты не будут!»
Не прекращают работу и благотворительные организации, призванные сделать жизнь людей чуточку легче. В том числе фонд «Старость в радость», который запустил программу «Мы рядом» для поддержки пожилых людей и инвалидов, живущих в домах престарелых и психоневрологических интернатах. Участникам акции предлагается стать видеоволонтерами. Они будут общаться с бабушками и дедушками по Skype и помогать им справляться с вынужденным одиночеством.
«Им очень нужно знать, что мы рядом, что мы с ними и что мы с вами во всем и всегда их поддержим, — говорят сотрудники фонда. — И нужно если не осязать, то хотя бы видеть и слышать тех, к кому они привязаны и кого ждут». Оказать свою посильную помощь можно и на сайте Мывместе2020.рф, который подскажет вам, как найти живущих по соседству стариков, которые не могут вынести мусор или, предположим, сходить за лекарством.
Добавим, что 26 марта о помощи в борьбе с коронавирусом попросила дружеская Сербия, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. По словам президента страны Александра Вучича, Европа сейчас переживает одни из худших дней со времен Второй мировой. А в конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.