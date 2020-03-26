«Работай, ешь, спаривайся»: в Саратове отменили концерт Солы Моновой

В Министерстве культуры Саратовской области передумали согласовывать выступление поэтессы Солы Моновой (в миру — Юлии Соломоновой), которое должно было пройти в мае этого года в местном Театре юного зрителя. Сотрудники ведомства усмотрели в ее стихах пропаганду безнравственности. Сама артистка в недоумении цитирует Раневскую: мол, давненько не называли проституткой, однако горожане считают, что в этом нет ничего удивительного. Ну не с таким же репертуаром выступать в учреждении культуры, где работают с детьми и подростками!
Еще недавно во всех соцсетях Саратова можно было увидеть такую рекламу: «Только один вечер! Этот концерт обещает быть самым незабываемым мероприятием с эпатажной и неподражаемой Солой Моновой! Стихи Солы удивительно точно отражают окружающую нас жизнь!» Насколько точно — указал кто-то из доброжелателей, написав об этом губернатору Валерию Радаеву. После этого обращение было переслано в Минкульт. Там и был вынесен вердикт: «Отменить».
«В связи с пропагандой аморальности и безнравственности в творчестве данной поэтессы Министерство культуры области отзывает письмо от 21 января 2020 года о согласовании указанного мероприятия», — сообщается в документе, подписанном главой ведомства Татьяной Гараниной и адресованном директору ТЮЗа Игорю Баголею.
Кстати, сама поэтесса отнеслась к произошедшему с иронией. «Давненько меня не называли проституткой», — процитировала она Фаину Раневскую. А после добавила: «Опытные деятели искусства сказали, что это донос, и это обычное дело. Чувствую себя популярной артисткой. Кто-то сталкивался с доносами?» Именно донос — соглашаются с ней ее поклонники. Злой поклеп!
«Ого! Прямо как эхо из прошлого, из Союза с его парткомами нравственности, — пишут они. — Вот это и есть слава народная. В России она измеряется так!»
Это мнение, впрочем, не разделяют рядовые жители Саратова. «Отменили — и правильно сделали! — уверены они. — Интересно, с какими стихами она собиралась выступать в детском театре, если они у нее почти все про мужиков?»
То, что Саратовский ТЮЗ рассчитан на младшее поколение, действительно так. «Уникальное явление культуры, старейший в мире профессиональный театр для детей», — сообщается на его на сайте. А вот со стихами Солы Моновой надо разбираться, потому что не читали. Открываем ее страничку и сразу натыкаемся на хлесткое:
«Работай, ешь, спаривайся,
смотри телик, езжай за границу».
Так, с этим все понятно. Для детишек и подростков — самое «то»! Закрываем и ищем дальше, представляя, что бы еще такого она могла почитать. Может быть, вот это?
Мальчик то ржал, то плакал, мальчик палил из лука,
Мальчик палил не глядя в этакой суете...
Кто накурил Амура, дайте мне эту суку!
Вот тебе, баба Люба, и Валентинов день!
Или:
Дорогой Дед Мороз, я немножечко выпила водочки,
И желания прут из меня, так что сядь и вникай:
В этом Новом году я хочу получаться на фоточках
Даже больше, чем вечную молодость и мужика.
Впрочем, чего мы это? Выступления все равно не будет: как сообщают кассиры театра, продажа билетов на все мероприятия сейчас приостановлена. А что уж тому виной — пандемия коронавируса или рекомендации министерства — какая уже разница! Ни в приемной ТЮЗа, ни в ведомстве этого не объясняют, ссылаясь на то, что все ответственные лица сейчас на совещаниях.
Сола Монова стала известна во многом благодаря социальным сетям. Большую часть ее аудитории составляют девушки, которые раздирают ее стихи на цитаты и размещают на своих страницах, чтобы намекнуть своим парням, как стоит и как не стоит с ними поступать. Кстати, у поэтессы три высших образования, в том числе полученное во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. Сейчас она живет в США.
Напомним, что именно региональные власти чаще всего отказывают артистам в «выступлениях по городам». В сентябре 2018 года в Дагестане отменили концерты Егора Крида, после того как пользователи соцсетей обвинили его в попытке нарушить религиозные и нравственные нормы республики. Позднее прокуратура Нижегородской области отменила выступления Монеточки, Элджея и Matrang из-за матерной брани и пропаганды алкоголя в текстах. Громким оказался скандал с запретом концерта Хаски в Краснодаре. Несмотря на то что официально его арестовали за прыжки на крыше чужого автомобиля, фанаты были уверены: просто кому-то не нравятся его песни!
А вообще, пошлость и аморалку можно разглядеть в стихах многих поэтов, утверждают поклонники молодежной культуры: вон Ахматова тоже писала: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем», отчего ее супруга Николая Гумилева считали чуть ли не садистом. А он был таким нежным, таким ранимым. Что делать — приходилось раз за разом объяснять, что это не более чем фантазии его нежно любимой Анечки.