«Работай, ешь, спаривайся»: в Саратове отменили концерт Солы Моновой

Кстати, сама поэтесса отнеслась к произошедшему с иронией. «Давненько меня не называли проституткой», — процитировала она Фаину Раневскую. А после добавила: «Опытные деятели искусства сказали, что это донос, и это обычное дело. Чувствую себя популярной артисткой. Кто-то сталкивался с доносами?» Именно донос — соглашаются с ней ее поклонники. Злой поклеп!





«Ого! Прямо как эхо из прошлого, из Союза с его парткомами нравственности, — пишут они. — Вот это и есть слава народная. В России она измеряется так!»





Это мнение, впрочем, не разделяют рядовые жители Саратова. «Отменили — и правильно сделали! — уверены они. — Интересно, с какими стихами она собиралась выступать в детском театре, если они у нее почти все про мужиков?»





То, что Саратовский ТЮЗ рассчитан на младшее поколение, действительно так. «Уникальное явление культуры, старейший в мире профессиональный театр для детей», — сообщается на его на сайте. А вот со стихами Солы Моновой надо разбираться, потому что не читали. Открываем ее страничку и сразу натыкаемся на хлесткое:





«Работай, ешь, спаривайся,

смотри телик, езжай за границу».





Так, с этим все понятно. Для детишек и подростков — самое «то»! Закрываем и ищем дальше, представляя, что бы еще такого она могла почитать. Может быть, вот это?





Мальчик то ржал, то плакал, мальчик палил из лука,

Мальчик палил не глядя в этакой суете...

Кто накурил Амура, дайте мне эту суку!

Вот тебе, баба Люба, и Валентинов день!





Или:





Дорогой Дед Мороз, я немножечко выпила водочки,

И желания прут из меня, так что сядь и вникай:

В этом Новом году я хочу получаться на фоточках

Даже больше, чем вечную молодость и мужика.