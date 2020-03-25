«Если они там между собой чуть ли не дерутся, теоретически могли обидеть и Домогарова»

Народный артист РФ Александр Домогаров решил прекратить сотрудничество с МХАТ имени Горького, где вместе с Юлией Высоцкой играл в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Что именно произошло, актер пока предпочитает не уточнять, но по его настроению можно понять, что ситуация обидная. Тем временем в самом коллективе считают, что причиной ухода артиста могли быть испорченные отношения с кем-то из заместителей нового худрука Эдуарда Боякова. Мол, ничего удивительного: для театра это уже норма!





Судя по всему, разлад между актером и руководством театра произошел еще в начале года, а сейчас настало время принимать решение. Спектаклей, которые были запланированы на эту весну, там уже не будет. При этом Александр активно ищет поддержку со стороны. «Всех юристов по театру прошу со мной связаться, — призывает он. — Несправедливость во МХАТе Горького».

«Юморите или вызываете огонь на себя?» — уточняют поклонники. «Не юморю», — отвечает Домогаров, показывая, насколько все серьезно.





Впрочем, большинство его почитателей знают: если актер не в духе, значит, действительно что-то произошло. «Это по поводу дискриминации «неугодных» артистов новому руководству театра или касается вашего спектакля «Сцены...»?» — спрашивает одна из женщин. — Не юрист, но если можно как-то поддержать — готова».





Про дискриминацию неугодных сказано неслучайно. Напомним, что год назад в театре сменилась власть. В декабре 2018-го его возглавил режиссер Эдуард Бояков, после чего бывший худрук Татьяна Доронина объявила молчаливую акцию протеста. С приходом новых людей в коллективе начались перестановки и конфликты, а артисты публично признавались, что их запугивают и лишают ролей.





Могло ли это коснуться Домогарова, который находился там в статусе приглашенного актера, неизвестно. На вопрос, из-за чего от них уходит народный артист РФ, Эдуард Бояков предпочитает не говорить. «Никак это не комментирую! — сообщает он Daily Storm. — Вообще никак!» «Это... — на секунду умолкает он, словно пытаясь подобрать слова, но передумывает. — Все, извините. До свидания!»





Между тем в театральном закулисье странное заявление Домогарова, наверное, стало темой номер один. Люди пересылают друг другу цитаты с его страницы в Facebook, делятся последними новостями и пытаются понять, что произошло. Скорее всего, считают они, у артиста мог быть конфликт с новым руководством: возможно, кем-то из замов худрука. Мол, Александр напрямую говорит, что это как-то связано с верхушкой, и отказывается возвращаться в театр, даже если у него попросят прощения.





А другие и вовсе считают, что с таким руководством сработаться сложно, даже если это будет пытаться сделать артист уровня Домогарова. Что говорить, если худрук не стесняется кричать на общих собраниях, а однажды чуть не подрался с кем-то из замов... Только это слухи, которые не подтверждены. Поэтому анонимно.





Добавим, что это уже не первый случай, когда Александр Домогаров объявляет о своем уходе. В марте 2018 года он сообщил о расставании с театром имени Моссовета, в котором работал более 20 лет.





«Это серьезно. Нет ничего связывающего, кроме людей, которые верили и защищали. Буду всегда благодарен, как собака, которая помнит добро! Но, как вы знаете, волки и собаки всегда запоминают, когда их бьют. Теперь остался один путь! Самый сложный и непроверенный: идти самому, без поддержки. Ее не будет! Сколько смогу — пройду. Больше не будет «снят со спектакля» и «опять назначен», «хочу» будет или «возвращайте». Никогда не просил и просить не буду. Только скажу спасибо!» — написал он на своей странице в Facebook.





Позднее актер удалил публикацию, а директор театра Валентина Панфилова поспешила заявить, что никто никуда не уходит. Домогаров — их любимый артист. И тот остался.





Александр Домогаров родился в 1963 году в Москве. Окончив Высшее театральное училище имени Щепкина, актер поступил в Малый театр, а после — в Центральный академический театр Советской армии. Позже был тот самый Театр Моссовета. Кроме того, артист известен по сериалам «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого», фильмам «Асса», «Царь», а также как певец. В 2018 году Александр отметил 55-летие. Праздничный вечер назывался «Улица Кедрова, д. 16, кор. 1. Возвращаюсь». Это старый домашний адрес Домогарова, где он родился, вырос и «получил первые предложения играть в театре и кино».