Бизнес на коронавирусе: Яна Рудковская уличила Беллу Потемкину в плагиате

Естественно, такого оскорбления Рудковская не могла стерпеть. Она отметила, что еще около года назад писала, как предприимчивая Белла «коммунистила» платья у Giambattista Valli. А теперь дошла очередь и до масок Рудковской!





«Если бы Белла не называла себя гордым словом «дизайнер» и не была на абонентской плате у PeopleTalk , который раз в неделю нам напоминает о ее существовании, или она хотя бы указала автора маски (авторские права в нашей стране ведь никто не отменял пока), я бы, может, и промолчала, но так откровенно воровать идеи и еще на этом наживаться — ну это верх цинизма, конечно!» — возмутилась Рудковская, напомнив, что все маски сделала своими руками и подарила друзьям и подписчикам.





Продюсер решила идти до конца и заявила, что уже получает документы на дизайн масок.





В свою очередь дизайнер Белла Потемкина ответила, что именно такие цветы были на изделиях ее бренда еще три года назад, эту линию отшивать они и продолжают.





«Конечно же, ваши цветочки отличаются от камелий Chanel, но, Белла, надеюсь, до вас дойдет, как до утки на третьи сутки, почему над вами потешаются все настоящие дизайнеры, которые себе такого никогда не позволяют. И весь глянец, и даже антиглянец», — парировала Рудковская, взывая к справедливости.





Также Яна Рудковская пояснила, что сама ничего не шьет.