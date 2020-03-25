Бизнес на коронавирусе: Яна Рудковская уличила Беллу Потемкину в плагиате

Пожалуй, пандемия коронавируса обнажила не только проблемные точки в стране, но и проблемные качества в людях. В тот момент, когда простые россияне переживают из-за отсутствия необходимых средств защиты, наши селебрити решили помочь — запустили в продажу серию «своих» антисептиков и гламурных масок. Казалось бы, молодцы! Правда, прайс на звездную продукцию соответствующий. Например, как ранее писал Daily Storm, жена Тимати продает антисептики за 500 рублей, когда их рыночная себестоимость — всего 150.
Не смогли пройти мимо тотального хайпа и две светские львицы — Яна Рудковская и Белла Потемкина. И если вторая, дизайнер, возможно, решила шить маски по зову сердца, то Рудковская как опытный продюсер вовремя подсуетилась и первой представила публике защитные маски собственного изготовления. Оригинальности товару Рудковская добавила тем, что собственноручно пришила камелии Chanel к каждой маске, а позже подарила их своим друзьям и знакомым, в том числе и Филиппу Киркорову.
Судите сами. На первой фотографии — маски made by Яна Рудковская, на второй — изделия Беллы Потемкиной. Рудковская утверждает, что свои «шедевры» дарит близким, а Потемкина продает их по «скромной» цене в 2900 рублей.
Естественно, такого оскорбления Рудковская не могла стерпеть. Она отметила, что еще около года назад писала, как предприимчивая Белла «коммунистила» платья у Giambattista Valli. А теперь дошла очередь и до масок Рудковской!
«Если бы Белла не называла себя гордым словом «дизайнер» и не была на абонентской плате у PeopleTalk , который раз в неделю нам напоминает о ее существовании, или она хотя бы указала автора маски (авторские права в нашей стране ведь никто не отменял пока), я бы, может, и промолчала, но так откровенно воровать идеи и еще на этом наживаться — ну это верх цинизма, конечно!» — возмутилась Рудковская, напомнив, что все маски сделала своими руками и подарила друзьям и подписчикам.
Продюсер решила идти до конца и заявила, что уже получает документы на дизайн масок.
В свою очередь дизайнер Белла Потемкина ответила, что именно такие цветы были на изделиях ее бренда еще три года назад, эту линию отшивать они и продолжают.
«Конечно же, ваши цветочки отличаются от камелий Chanel, но, Белла, надеюсь, до вас дойдет, как до утки на третьи сутки, почему над вами потешаются все настоящие дизайнеры, которые себе такого никогда не позволяют. И весь глянец, и даже антиглянец», — парировала Рудковская, взывая к справедливости.
Также Яна Рудковская пояснила, что сама ничего не шьет.
LA Story (бренд Анны Седоковой) также продает маски, по цене от 900 рублей за штуку. Все вырученные деньги обещают направить в фонд «Старость в радость». Прайс на маску Little Big — 1000 рублей. Артисты отмечают, что их изделия не предназначены для медицинских целей. Солистка «А-Студио» Кети Топурия продает маски собственного производства по 1500 рублей. За комплект из пяти масок от бренда телеведущей Тины Канделаки вам придется выложить порядка 980 рублей. А у дизайнера Маши Цигаль прайс относительно скромный — 1100 рублей за защитный шедевр.