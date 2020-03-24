«Встречаю царя!»: на дороге в Архангельск появился путник с мечом и иконой Николая II

Одним их тех, кто не смог пройти мимо странника, стал житель Котласа Вячеслав Григорьянц, встретивший его на въезде в поселок Шипицыно.





«Одет скромно. С собой ни рюкзака, ни палатки — даже не знаю, как он мог выдержать эту зиму, — рассказывает Вячеслав в беседе с Daily Storm. — В руках — меч, серьезный такой, с рукояткой, только незаточенный, поэтому вряд ли его можно назвать холодным оружием, и прикрепленная к нему большая икона Николая II. Как я понял, страннику было видение, что надо идти на Север, а само путешествие длится уже два года».





О том, зачем он туда идет, путник согласился рассказать на видео. «С Котласа иду. Но, вообще, даже не с Котласа, а с Краснодара, с Кубани, — поправляется он. — Цель? Встречаю царя! Направляюсь в сторону Архангельска — отсюда будет его явление!»





На вопрос, зачем ему это надо, Иван отвечает: «Мне предложили — я встал и пошел», а на уточняющее «Кто?» удивленно восклицает: «Господь!»





«Самое главное — царя Николая нашего принять как царя. Не как святого, который там был когда-то, а сейчас его нету, — объясняет странник. — Он здесь, на Земле, и он с нами, и он все 100 лет был с нами здесь. Его Господь здесь оставил, чтобы нас спасать, чтобы мы все не погибли, русский народ. А сейчас пришло время явления царя Николая и воскресения всех святых. И будет освобождение нашей страны от этого вавилонского плена, в котором мы находимся, вот. С Поморья пойдет народ-освободитель, с Поморья пойдет царь Николай со своим верным войском. Ну а мы, кто сможет встать и пойти за ними, уже пойдем».





«Вавилонский плен? О чем это?» — спрашиваем мы.





«О нравственном состоянии России, — предполагает Вячеслав. — Загадили страну денежными делами. Потеряли чистоту души! А такие люди, как этот Иван, верят, что все это можно вернуть. Да что говорить, если даже я, атеист и человек, привыкший смотреть на все реально, надеюсь, что появится некая внешняя сила, которая нам поможет!»





«Не знаю, может, у него с головой не в порядке, но он показался мне очень искренним, — добавляет котлашанин. — Что чувствовал, то и говорил! Кстати, многие мои знакомые так прониклись его словами, что им захотелось пригласить его на ночлег. Только где он сейчас? Наверное, уже на подходе к Архангельску».





Кстати, как утверждают очевидцы, Ивана действительно видят то в одной, то в другой точке маршрута. Он идет с достоинством и никуда не спеша, а по вечерам убирает икону и ищет, где бы остановиться на постой.





«Недавно ночевал у Паши Шадрина, — вспоминает она из женщин. — У них был длительный разговор. На вопрос, кто ему помогает, Иван сказал, что Бог и святые, в том числе — Николай Романов, которые действуют через людей. А когда он обойдет Север, то пойдет обратно. К себе домой».





Впрочем, не все архангелогородцы рады такому гостю. «Это он про Николая-кровавого что ли? Там клейма ставить негде, начиная с Ходынки», — комментируют они. А некоторые откровенно смеются: «Здравствуйте, я Николай. Где занимать мой трон? Войско сами соберете. Мне еще казну считать, недосуг».