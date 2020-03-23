Леонид Якубович: Я слишком хорошо знаю истории спецназовцев

Леонид Якубович выступил продюсером рок-оперы «Люди «А», в основу которой легла одноименная книга подполковника Алексея Филатова об офицерах боевого подразделения антитеррора «Альфа». По словам Леонида Аркадьевича, это одно из самых правдивых повествований, которые ему довелось держать в руках, поэтому он не мог остаться в стороне. Тем более, что артисту и самому приходилось бывать в горячих точках, и он видел эту жизнь без прикрас.
Работая над постановкой, ее авторы постарались собрать самых известных артистов российских мюзиклов. Главную мужскую роль исполнит Максим Щеголев, известный по таким сериалам, как «Кармелита. Цыганская страсть» и «Карпов», а его партнером станет актриса и певица, звезда «Метро» и «Нотр-Дам» Теона Дольникова. Там же, на сцене, разместятся симфонический оркестр и хор, а в зале можно будет почувствовать запах настоящего пороха.
Кстати, до этого народный артист РФ Леонид Якубович никогда не занимался работой над рок-операми, однако для него это не просто эксперимент, а возможность выразить то, что накопилось в его душе за долгие годы общения с участниками боевых действий. Те, которые воевали в Афганистане, знают, что такое Чечня и Беслан, и на их счету не одна спасенная жизнь.
«Я знаю этих людей слишком давно, — говорит он Daily Storm, — как и о ситуациях, которые описываются, поэтому не мог не помочь!»
Интересно, что легшая в основу постановки книга Алексея Филатова «Люди «А» появилась во многом благодаря именно самому Леониду Якубовичу. Это он настоял на том, чтобы его друг, проходивший службу в различных подразделениях ФСБ и лично участвовавший в спецоперациях, взялся за перо. «Я знаю, что ты пережил, ты должен изложить это на бумаге», — повторял телеведущий, и тот сдался.
Работая над повествованием, Филатов в первую очередь хотел, чтобы его герои были с человеческим лицом. Ведь спецназ — это такие же парни со своими бедами и переживаниями. Это сегодня они герои, а, уйдя со службы, будут сидеть перед телевизором с бутылкой водки. Если, конечно, не погибнут, выполняя очередной приказ, и их не привезут домой грузом двести. А Леонид Аркадьевич читал и подсказывал, где и что поправить, чтобы книга получилась максимально достоверной.
Для большинства людей Леонид Якубович — это такой весельчак, который то и дело просит участников шоу «Поле чудес» крутить барабан и предлагает девочкам-моделям открыть какие-нибудь буквы. Но мало кто знает, что он имеет множество государственных наград, в том числе медали «За укрепление боевого содружества» и «Участнику военной операции в Сирии». Как выясняется, телеведущий постоянно вылетал в горячие точки — то в Чечню, то в Косово, то в Дагестан, чтобы хоть немного поднять дух военных. А когда не было мобильной связи, передавал от них весточки родным. После одной из таких поездок у него оказалось более полутысячи телефонов солдатских матерей.
Ему же, Якубовичу, принадлежит и негласный гимн спецназовцев:
Когда беда и не придет подмога,
А смерть уже зовет в свои ряды,
Тогда просите помощи у Бога,
Чтоб группа «Альфа» вас прикрыла от беды!
Книга «Люди «А» была выпущена в 2019 году и сразу вызвала волну откликов. «Читается на одном дыхании, — писали люди. — И очень хорошо, что я сделал это, стоя в метро. Развалившись в кресле или на диване, это было бы кощунственно». «Я сам бывший военный, служил в снайперских войсках, когда был конфликт с Грузией, — вспоминал кто-то другой. — Хорошо, что не довелось участвовать в вооруженных столкновениях, но прекрасно помню то ощущение напряженности, которое царило в нашем стане. Во время чтения перед глазами постоянно вставали события своей уже прошлой жизни».
Такой же впечатляющей обещает быть и сама рок-опера, над которой сейчас работает режиссер Дмитрий Бикбаев. Тот самый, который когда-то штурмовал музыкальный проект «Фабрика звезд», а теперь занимается поддержкой инициатив в сфере театрального искусства в Москве. По мнению Дмитрия, «Люди «А» — это гимн настоящим чувствам, подвигам и мирному небу над головой.
«Это не только театральный блокбастер, — объясняет он, — а история о реальных героях, об их службе и дружбе, о семьях и о любви. Она наглядно демонстрирует, что понятие сильного мужчины не устарело, и за плечами каждого такого мужчины стоит его женщина. Каждый подвиг совершается во имя любви, и эти подвиги навсегда останутся в истории нашей Родины».
Российское элитное антитеррористическое подразделение «Альфа» — одно из лучших подразделений спецназа в мире. Отряд был создан в 1974 году по приказу Юрия Андропова и до 1985-го находился в прямом подчинении генерального секретаря СССР и руководства КГБ. На счету «Альфы» — сотни успешных операций по освобождению заложников и ликвидации особо опасных террористов. Одной из самых успешных считается освобождение заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в октябре 2002-го. В результате штурма спасли 750 человек и уничтожили более сорока террористов.