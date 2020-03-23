Леонид Якубович: Я слишком хорошо знаю истории спецназовцев

Леонид Якубович выступил продюсером рок-оперы «Люди «А», в основу которой легла одноименная книга подполковника Алексея Филатова об офицерах боевого подразделения антитеррора «Альфа». По словам Леонида Аркадьевича, это одно из самых правдивых повествований, которые ему довелось держать в руках, поэтому он не мог остаться в стороне. Тем более, что артисту и самому приходилось бывать в горячих точках, и он видел эту жизнь без прикрас.





Работая над постановкой, ее авторы постарались собрать самых известных артистов российских мюзиклов. Главную мужскую роль исполнит Максим Щеголев, известный по таким сериалам, как «Кармелита. Цыганская страсть» и «Карпов», а его партнером станет актриса и певица, звезда «Метро» и «Нотр-Дам» Теона Дольникова. Там же, на сцене, разместятся симфонический оркестр и хор, а в зале можно будет почувствовать запах настоящего пороха.





Кстати, до этого народный артист РФ Леонид Якубович никогда не занимался работой над рок-операми, однако для него это не просто эксперимент, а возможность выразить то, что накопилось в его душе за долгие годы общения с участниками боевых действий. Те, которые воевали в Афганистане, знают, что такое Чечня и Беслан, и на их счету не одна спасенная жизнь.





«Я знаю этих людей слишком давно, — говорит он Daily Storm, — как и о ситуациях, которые описываются, поэтому не мог не помочь!»





Интересно, что легшая в основу постановки книга Алексея Филатова «Люди «А» появилась во многом благодаря именно самому Леониду Якубовичу. Это он настоял на том, чтобы его друг, проходивший службу в различных подразделениях ФСБ и лично участвовавший в спецоперациях, взялся за перо. «Я знаю, что ты пережил, ты должен изложить это на бумаге», — повторял телеведущий, и тот сдался.