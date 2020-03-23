«Смешно наблюдать за русскими селебрити, которые в Америке закупаются в дешевых магазинах»

Эпопея семьи рэпера Джигана теперь разворачивается в России. Звездная чета с четырьмя детьми прилетела из Майами в Москву. Теперь Джигану и Оксане Самойловой из-за пандемии коронавируса придется самоизолироваться на две недели, о чем супруга артиста гордо сообщила в своем Instagram. Помимо этого, девушка поделилась тем, что во время карантина ей есть чем заняться: у пары до сих пор не разобрана елка и чемоданы с вещами, которые они привезли из США.





Видимо, в перерывах между уборкой девушка вспомнила про свою социальную активность и начала выкладывать в соцсети ролики о жизни в Майами. Самойлова утверждает, что за океаном «все гораздо серьезнее» (в плане карантина, конечно же) и сопровождает все видеозаписями из магазина, который действительно пугает пустыми полками.





«Памперсов, лекарств... Просто ничего нет!» — сетует супруга рэпера.