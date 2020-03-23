«Смешно наблюдать за русскими селебрити, которые в Америке закупаются в дешевых магазинах»

Эпопея семьи рэпера Джигана теперь разворачивается в России. Звездная чета с четырьмя детьми прилетела из Майами в Москву. Теперь Джигану и Оксане Самойловой из-за пандемии коронавируса придется самоизолироваться на две недели, о чем супруга артиста гордо сообщила в своем Instagram. Помимо этого, девушка поделилась тем, что во время карантина ей есть чем заняться: у пары до сих пор не разобрана елка и чемоданы с вещами, которые они привезли из США.
Видимо, в перерывах между уборкой девушка вспомнила про свою социальную активность и начала выкладывать в соцсети ролики о жизни в Майами. Самойлова утверждает, что за океаном «все гораздо серьезнее» (в плане карантина, конечно же) и сопровождает все видеозаписями из магазина, который действительно пугает пустыми полками.
«Памперсов, лекарств... Просто ничего нет!» — сетует супруга рэпера.
В Telegram-каналах моментально указали на то, что девушка заблуждается. Мол она была в относительно недорогом магазине Target, где продается практически все: от пылесосов до зубной пасты. И в таких местах действительно есть пустые полки. Но если пойти в торговые точки сетей Whole Food’s или Gelson’s, то никакой паники там нет, а на полках изобилие. Правда, есть одно ограничение: в магазины пускают только по 10 человек.
«Смешно наблюдать за русскими селебрити, которые в России питаются исключительно в «Азбуке вкуса», а по приезду в Америку закупаются в Target или Walmart, где самые дешевые неорганические продукты», — пишет пользователь Telegram-канала, отмечая, что русские знаменитости, видимо, не так богаты, чтобы покупать манго по восемь долларов за штуку.
Стоит отметить, что в США выявили уже более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, около 300 человек умерли. В Америке закрыты пляжи, а в ряде штатов введен комендантский час.
Автор Telegram-канала «США.Первые шаги», журналист Сергей Осин, который работал в редакции Daily Storm, пишет, что американские СМИ интересуются, почему в России так мало заболевших. «Дошло уже до теории заговора. Что, мол, Китай и Россия сговорились всех умертвить. Ну а потом раздербанить остатки мира поровну, — рассказывает Осин. — Бедным наивным амерам и в голову не придет, что никакого коронавируса в России не будет».