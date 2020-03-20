Звезды массово устроили хайп на коронавирусе

Согласно статистике поисковиков, за последний месяц материалы, в которых встречается слово «коронавирус», искали более 47 миллионов раз. Знаменитости, которые ориентируются в трендах как рыбы в воде, решили не упускать шанс заработать на коронавирусном контенте. Ну а что?! Концерты отменяются, популярность падает.





Вот исполнительница Бьянка поделилась в Instagram своей новой песней. На видео артистка в ярко-желтом наряде и защитной маске шлепает по голым ягодицам двух танцующих девушек, припевая: «Пандемия мама-мия». Поклонники в ответ раскритиковали певицу за столь провокационную композицию и слишком откровенный образ.





Для песни девушка подобрала не самое уместно название «Пандемия», обложка тоже является слегка провокационной: исполнительница одета в откровенное боди, она и еще одна девушка демонстрируют свои ягодицы. Официальная премьера трека — 18 марта.