Звезды массово устроили хайп на коронавирусе

Согласно статистике поисковиков, за последний месяц материалы, в которых встречается слово «коронавирус», искали более 47 миллионов раз. Знаменитости, которые ориентируются в трендах как рыбы в воде, решили не упускать шанс заработать на коронавирусном контенте. Ну а что?! Концерты отменяются, популярность падает.
Вот исполнительница Бьянка поделилась в Instagram своей новой песней. На видео артистка в ярко-желтом наряде и защитной маске шлепает по голым ягодицам двух танцующих девушек, припевая: «Пандемия мама-мия». Поклонники в ответ раскритиковали певицу за столь провокационную композицию и слишком откровенный образ.
Для песни девушка подобрала не самое уместно название «Пандемия», обложка тоже является слегка провокационной: исполнительница одета в откровенное боди, она и еще одна девушка демонстрируют свои ягодицы. Официальная премьера трека — 18 марта.
«Бьянка, подумайте, почему у вас немного фолловеров», — написал ей один из пользователей.
Некоторые комментаторы поддержали артистку. «Надо отвлекать людей от этой истерики! Больше самоиронии и веселья», «Главное, чтобы ты не болела», «Это станет хитом. Ловим волну происходящих событий», — уверены подписчики.
Хейтеры обвинили Бьянку в хайпе на коронавирусе, а также в излишне откровенном снимке. Впрочем, публикация все равно набрала почти 25 тысяч отметок «мне нравится».
По последним данным, в мире коронавирусом заразились уже свыше 240 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, около 85 тысяч вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
Звездные исполнители переживают из-за отмены концертов и краха творчества, поэтому ринулись транслировать свои выступления онлайн.
Украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина не отчаивается. Она предлагает в столь непростое время музыкантам продолжать заниматься любимой работой. «Сегодня буду петь онлайн. Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна, — петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжелых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa . Встретимся в 20:00 по Киеву online в Instagram», — написала на своей страничке в Instagram артистка, чем изрядно порадовала поклонников.
Российский рэпер Баста, как и большинство других музыкантов по всему миру, отменил ближайшие концерты из-за коронавируса. Чтобы поклонники не огорчались, рэпер последовал примеру западных коллег и дал живой бесплатный концерт в прямом эфире на YouТube-канале лейбла «Газгольдер».
«Мы хотим поддержать всех наших людей, всех наших друзей, кто болеет и сидит дома на карантине», — рассказал исполнитель.
Эту идею поддержали и артисты из «Би-2». Они устраивают особенный концерт 20 марта.
Экс-солистка женской поп-группы Serebro Ольга Скрябина также устраивает настоящий живой концерт в реальном времени. Дату она анонсирует совсем скоро в своем Instagram.
Выпускница «Фабрики звезд» певица Юлия Савичева утверждает, что артисты стойко переносят эпидемию вместе с поклонниками.
«Наверняка уже все наслышаны о запретах на проведение массовых мероприятий и призывах не посещать никакие развлекательные заведения, коронавирус наступает! Но мы стойкие, мы выдержим. Кстати, пользуясь возможностью, прошу всех моих дорогих подписчиков проявлять благоразумие и взаимопонимание. Пожалуйста, будьте внимательны к своим близким и берегите друг друга, — рассуждает она. — А вообще, я лично воспринимаю эту паузу как возможность побыть с семьей, не думая ни о чем, — рисовать, смотреть мультики с дочерью, поговорить о книгах с мужем (наконец-то) и поесть высококалорийной еды (прощай, третья порция пиццы)».
Шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил трогательное видео на котором Лиза и Гарри Галкины проводят «древний обряд изгнания коронавируса».
Дети Пугачевой и Галкина хотят вокруг деревянной постройки и приговаривают «Раз, два три! Коронавирус, уходи!»