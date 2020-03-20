«Карантинник для своих»: российские артисты перешли на домашние концерты

Охватившая мир эпидемия коронавируса серьезно ударила и по благосостоянию российских артистов, которые из-за массовой отмены концертов и спектаклей потеряли практически все доходы. Кто-то относится к этому философски и говорит, что надо просто переждать, а кто-то — ищет любые возможности заработать. Одна из них — так называемые карантинные квартирники в режиме онлайн. Что это такое и как работает?
В интернете набирает популярность издевательский мем о последствиях коронавируса в России. Мол, заражены 93 человека, выздоровели — восемь, умерли — ноль. Отдельная каста — музыканты. Их умерло 2750. От голода. 243 организатора убиты за долги.
Цинично, глумливо? Да. Но артисты не обижаются, тем более что в каждой шутке есть доля правды. Времена сейчас действительно не лучшие: мероприятий нет, концертные агентства рискуют обанкротиться, гастрольной деятельностью могут начать заниматься абсолютно случайные люди. Проще говоря, мошенники. Однако выход нашелся: интернет-выступления, которые может посмотреть любой и при желании отблагодарить актеров или музыкантов небольшой суммой.
Одним из первых, кто поэкспериментировал с подобным концертом, стал участник бардовских фестивалей, любимчик Олега Митяева Павел Пиковский. «Ребята! Через 10 минут мы с Родионом Марченко начнем играть для вас онлайн-концерт в прямом эфире, — сообщил он на своей странице в Facebook. — Если у вас вдруг возникнет желание поддержать нас финансово, то вот номер карты Сбербанка. Либо на самом канале будут ссылки на донаты».
Интересно, что выступление прошло просто на ура, а зрители общались с артистами посредством комментариев. «Микрофон только повыше, чтоб чуть меньше гитары и больше вокала», — просили они. А потом благодарили: «Самара в восторге, спасибо огромное!», «Обнинск слышит вас! Паша, жги!»
А вот пианист, ученик профессора Игоря Бриля Дмитрий Илугдин, прежде чем решиться на такой концерт, решил прощупать почву и поинтересовался у своих подписчиков, все ли они готовы покупать билеты на онлайн-выступления. И сразу получил ответ: «Вопрос хороший. Может, и готовы, только где деньги брать?»
Впрочем, нашлись и те, кто решил поюморить. «Полтонны за концерт», — предложил один из пользователей. «Мне на этот вопрос утвердительно ответили лишь музыканты. Немузыканты, видимо, заняты добычей сахара и муки», — поделился другой. «Сколько рулонов будет стоить?» — шутливо уточнил третий, позднее получив ответ, что рулонами — это только за плохие выступления.
Чуть меньше повезло актрисе Анастасии Макеевой. То ли поклонники были не в духе, то ли день не задался, но в ответ на просьбу помочь ей организовать домашнее выступление, чтобы хоть немного заработать, девушка получила лишь тонны негатива.
«Я не знаю, на что мы будем жить. Потому что есть артисты на зарплате, а есть фрилансеры, люди на контракте, как я, — сообщила она в Instagram. — Вот и настал наш час! Мы больше никому не нужны. Но есть идея! Как насчет сделать квартирник? Пишите в Директ! Если соберется 49 человек, то устроим вечер творчества. И пообщаемся, и попоем, и почитаем стихи».
«Да уж кто бы прибеднялся!» — возмутился один из подписчиков, а другой и вовсе посоветовал перейти на картошку в мундире. Нашлись и жалеющие: мол, «приезжайте ко мне, я вас чаем напою».
«Какие же вы все разные и какой разный уровень мышления и взглядов — от доброты до неконтролируемой агрессии, — написала в ответ актриса. — Вы чего такие злые? Вам кажется, что вы недооцененные, одни такие бедные и вам вечно не хватает? За что так яростно ненавидите успешных людей? Хотите сидеть дома — сидите. Вас никто не трогает. <...> Да, я никогда не жила на одну зарплату, ибо я всегда работала на 5-10 различных работах и сама строила свое будущее, не ожидая ни от кого помощи! Сидеть и ныть точно не буду».
Впрочем, есть и артисты, которые согласны выступать абсолютно бесплатно. Например, группа «Би-2», которая сегодня, 20 марта, даст большой интернет-концерт в рамках своего тура NewBest. Начало трансляции — в 19:00.
«Европейские концерты пришлось отложить из-за угрозы коронавируса, но мы с вами победим любые пандемии! — пишет Шура Би-2. — Пока откладываются наши встречи вживую — увидимся со слушателями со всего мира онлайн!»
На это же самое время назначено и интернет-выступление пианиста Дениса Мацуева. «Концерт пройдет при пустом зале по известным всем причинам, о своих впечатлениях от этого формата я вам расскажу чуть позже, — говорит он. — Жизнь должна продолжаться. Классическая музыка будет существовать всегда. Она — лучшая терапия от всех болезней, невзгод и вирусов».
Прямое включение состоится прямо из Концертного зала имени Чайковского в Москве. Компанию Мацуеву составят заслуженный артист России Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер. А тех, у кого сегодня нет ни минуты, ждут в виртуальном Зарядье. Например, 25 февраля там выступит хор Данилова монастыря, а 1 апреля пройдет концерт ко дню рождения Сергея Рахманинова. В нем примут участие Александр Гиндин (фортепиано) и Василий Ладюк (баритон). И все это просто так! Главное — вовремя включить компьютер.
Напомним, что традиция давать квартирные концерты была особенно распространена в 60-80-е годы, когда некоторые музыканты не могли публично выступать из-за того, что их творчество шло вразрез с культурной политикой СССР. Подобные встречи в свое время устраивали Владимир Высоцкий и Александр Галич, а позднее — Виктор Цой и Александр Башлачев. «Что такое квартирники? — рассказывали их участники. — Да просто особая атмосфера. Дух уюта и единения, приправленный портвейном!»