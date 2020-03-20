«Карантинник для своих»: российские артисты перешли на домашние концерты

«Да уж кто бы прибеднялся!» — возмутился один из подписчиков, а другой и вовсе посоветовал перейти на картошку в мундире. Нашлись и жалеющие: мол, «приезжайте ко мне, я вас чаем напою».





«Какие же вы все разные и какой разный уровень мышления и взглядов — от доброты до неконтролируемой агрессии, — написала в ответ актриса. — Вы чего такие злые? Вам кажется, что вы недооцененные, одни такие бедные и вам вечно не хватает? За что так яростно ненавидите успешных людей? Хотите сидеть дома — сидите. Вас никто не трогает. <...> Да, я никогда не жила на одну зарплату, ибо я всегда работала на 5-10 различных работах и сама строила свое будущее, не ожидая ни от кого помощи! Сидеть и ныть точно не буду».





Впрочем, есть и артисты, которые согласны выступать абсолютно бесплатно. Например, группа «Би-2», которая сегодня, 20 марта, даст большой интернет-концерт в рамках своего тура NewBest. Начало трансляции — в 19:00.





«Европейские концерты пришлось отложить из-за угрозы коронавируса, но мы с вами победим любые пандемии! — пишет Шура Би-2. — Пока откладываются наши встречи вживую — увидимся со слушателями со всего мира онлайн!»





На это же самое время назначено и интернет-выступление пианиста Дениса Мацуева. «Концерт пройдет при пустом зале по известным всем причинам, о своих впечатлениях от этого формата я вам расскажу чуть позже, — говорит он. — Жизнь должна продолжаться. Классическая музыка будет существовать всегда. Она — лучшая терапия от всех болезней, невзгод и вирусов».