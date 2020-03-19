«Мы каждый день оплакиваем Пушкина, как будто он только вчера умер!»

Идея увековечить «наше все» в статье Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» принадлежит депутатам Госдумы Геннадию Зюганову, Ивану Мельникову и Владимиру Кашину. По их мнению, это необходимо во имя дальнейшего сохранения и развития русского языка как национального достояния народов Российской Федерации и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации, и позволит усовершенствовать систему подготовки преподавателей русского языка.





«Данное решение было своевременным, так как существовавшая до этого времени система, а также запрет в ряде стран на использование русского языка в качестве языка общения резко снизили численность говорящих на русском языке граждан во всем мире. Если до 1990 года численность русскоговорящих граждан в мире составляла свыше 350 миллионов человек, то уже в 2011 году их численность упала до 300 миллионов человек», — уточнялось в пояснительной записке. Но одних письменных доводов оказалось слишком мало. Документ снова завернули, а отстоять его было некому. Как посетовала руководитель комитета по культуре Елена Ямпольская, никто из КПРФ так и не нашел время, чтобы прийти на заседание и рассказать, почему это действительно важно.





Кстати, по мнению самой Елены Александровны, предложение так себе. «Недорогая инициатива» и «очевидная банальность», говорит она. Кто-кто, а Пушкин вряд ли может чувствовать себя обиженным, так много о нем пишут и говорят. «Мы его каждый день оплакиваем, как будто он только вчера умер!» — недоумевает председатель.