«Мы каждый день оплакиваем Пушкина, как будто он только вчера умер!»

Инициатива КПРФ включить Пушкинский день России в перечень памятных дат, похоже, зависает в воздухе. Сегодня этот законопроект в очередной раз рассмотрели на заседании комитета Госдумы по культуре и вновь не решились дать положительное заключение. Главный вопрос: зачем это надо? Поэт и так заласкан и залюблен как никто другой, к тому же это деньги и лишняя головная боль. За доработку документа высказалась разве что Елена Драпеко. Пушкин — это наши скрепы, считает она, а аргумент про финансирование уж слишком мнимый и натянутый!
Идея увековечить «наше все» в статье Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» принадлежит депутатам Госдумы Геннадию Зюганову, Ивану Мельникову и Владимиру Кашину. По их мнению, это необходимо во имя дальнейшего сохранения и развития русского языка как национального достояния народов Российской Федерации и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации, и позволит усовершенствовать систему подготовки преподавателей русского языка.
«Данное решение было своевременным, так как существовавшая до этого времени система, а также запрет в ряде стран на использование русского языка в качестве языка общения резко снизили численность говорящих на русском языке граждан во всем мире. Если до 1990 года численность русскоговорящих граждан в мире составляла свыше 350 миллионов человек, то уже в 2011 году их численность упала до 300 миллионов человек», — уточнялось в пояснительной записке. Но одних письменных доводов оказалось слишком мало. Документ снова завернули, а отстоять его было некому. Как посетовала руководитель комитета по культуре Елена Ямпольская, никто из КПРФ так и не нашел время, чтобы прийти на заседание и рассказать, почему это действительно важно.
Кстати, по мнению самой Елены Александровны, предложение так себе. «Недорогая инициатива» и «очевидная банальность», говорит она. Кто-кто, а Пушкин вряд ли может чувствовать себя обиженным, так много о нем пишут и говорят. «Мы его каждый день оплакиваем, как будто он только вчера умер!» — недоумевает председатель.
А шансов у этой идеи пока и правда нет... Как сообщила первый зампред главы комитета Ольга Казакова, правительство уже рассмотрело этот документ и приняло отрицательное решение. Против — Счетная палата и ряд субъектов Федерации, потому что это дополнительные финансовые затраты, к которым они сейчас ну никак не готовы.
«То есть получается, это из-за того, что они не хотят тратить на Александра Сергеевича федеральные деньги?! — изумленно уточняет у собравшихся другой первый зампред комитета Елена Драпеко. — Если вы за то, чтобы отклонить эту инициативу, то я против. Лично я поддержала бы своих коллег из КПРФ!»
У Елены Григорьевны есть на это один весомый аргумент: ее любовь к поэту и своему родному языку. Пушкинский день давно стал общенациональным праздником, считает она, а разве это плохо, когда на площадях страны ставят открытый микрофон, чтобы любой прохожий мог подойти и что-нибудь почитать? «И я тоже стояла и читала!» — говорит актриса.
Как считает Драпеко, решение не одобрять этот законопроект принимало старое правительство, а теперь можно обратиться к новому. Другие люди — другие взгляды на вещи. Тем более, что аргумент по поводу финансирования слишком натянутый: деньги можно найти! Однако коллеги продолжали сомневаться. Сказать «да» — сложно. Скажешь «нет» — напишут, что «Комитет по культуре не признает роль Пушкина». Но голосовать все же пришлось; проект был отклонен.
Напомним, День русского языка (Пушкинский день России) отмечается 6 июня. Он был учрежден ООН в 2010 году. При этом 6-е число не случайно — это дата рождения великого поэта. Считается, что именно Александр Сергеевич в свое время ввел моду на родную речь. В лексиконе «солнца отечественной литературы» была 21 тысяча слов. И это — подсчеты, которые были проведены только на основе его произведений!