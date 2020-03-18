Вдова Юрия Гагарина: Тихо в квартире. Я одна. Я чего-то жду

Жену Юрия Гагарина Валентину когда-то считали чуть ли не самой счастливой девушкой планеты. Надо же как повезло: быть спутницей первого космонавта Земли и родить ему дочек. Образцовая семья, всеобщее внимание, романтика... Казалось, так будет всегда. Но однажды придет трагическая новость: «погиб» — и она останется одна с двумя детьми. Потеряв любимого, Валентина Ивановна еще 52 года будет жить в той же квартире в Звездном городке и смотреть в окно на его памятник. Выйти за другого? Разве это возможно, когда был Юра?!
«Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут» — когда Гагарин полетел в космос, эта песня стала чуть ли не общенациональным гимном, а парня с широкой доброй улыбкой знали в любом уголке мира. Но мало кто представлял, что на самом деле за этой сказкой кроется тяжелая история преодолений. И сколько бед выпадет на его долю — столько же достанется на долю его жены.
Военное детство
О детстве первого космонавта Земли известно немного. Он родился в бедной крестьянской семье: отец работал плотником, а мать — на ферме. Когда мальчик пошел в школу, деревню заняли гитлеровские войска, и Гагариных выбросили на улицу. О том, что было дальше, Юрий старался не вспоминать — настолько это было тяжело. Родителей избивали, старшего брата Валентина и сестру Зою угнали в Германию, и он, тогда еще маленький мальчик, стоял и смотрел, как матери бежали за машиной, увозившей их детей, а немцы отгоняли их прикладами.
Практически то же самое пришлось пережить и его будущей жене Вале, у которой было пятеро братьев и сестер. И если ее среднему брату Ивану довелось воевать на Дальнем Востоке и вернуться, то старший и младший — Алексей и Михаил — погибли. Когда началась война, девочке не было и шести лет, но она навсегда запомнила, что это такое и как это страшно.
Из степи на Крайний Север
Первая встреча Юрия и Валентины произошла на танцах во время учебы в училище. Как позже вспоминал сам Гагарин, он просто не мог пройти мимо. Скромная девочка в голубом платье и с веснушками на лице как-то сразу запала ему в сердце. А вот ей самой будущий муж почему-то не приглянулся: показался лопоухим. Однако свидание все же было назначено. Свадьбу сыграли только через несколько лет. Причем дважды: один раз — на родине невесты в Оренбурге, второй — на родине жениха в Гжатске.
После окончания училища Гагарин принял решение служить в Мурманской области, и молодой жене пришлось уехать вместе с ним. Там, в поселке Луостари, где базировался авиационный полк 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, и родилась их первая дочь Елена. Другая бы не поехала — из степной столицы на Крайний Север! — но не Валя, для которой искренность и верность были не просто словами.
Позднее в семье появился еще один ребенок — Галя, и жизнь закрутилась. Дома было весело и уютно, молодая мама вязала варежки и носки, а счастливый отец читал детям стихи, заваливал их гостинцами и дарил им то щеночков, то котят, то белок. Говорят, одно время в квартире даже жила маленькая лань.
«Кого пошлют, тот и полетит»
О том, что в жизни Юрия есть еще и полеты, женщина, конечно, знала. Но не все, ведь в детали операций ее не посвящали. О том, что ее муж стал первым космонавтом Земли, она услышала от соседки, которая вдруг закричала: «Валюша, включай радио! Юра в космосе!»
«Однажды (не помню сейчас, какой это был день и по какому поводу собрались у нас Юрины товарищи по работе) я невольно стала свидетелем вот такого разговора:
— Теперь уже скоро... Пойдет, наверно, Юра. А может, Гера или кто другой...
Это говорил один из ребят, кажется, Борис Волынов. Отвечал Юра:
— Ну и что же? Кого пошлют, тот и полетит... — вспоминала она в своей книге «108 минут и вся жизнь» о том, что было «до». — Дрогнуло мое сердце. Молнией сверкнула мысль: «Что-то уж очень спокойно он об этом говорит. Наверное, уже все решено».
И действительно. Лететь довелось именно Юрию. На календаре было 12 апреля 1961 года. А спустя семь лет и тоже весной Валентина услышит, что любимого больше нет. Он погиб во время тренировочного рейса вместе со своим коллегой Владимиром Серегиным во Владимирской области. Экипаж совершил слишком резкий маневр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально.
Позднее ей передадут прощальное письмо, которое Юрий написал еще перед своим полетом в космос на тот случай, если произойдет катастрофа:
«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».
Ни за какие деньги!
О том, что испытывала молодая женщина, узнав, что осталась вдовой, наверное, не стоит и говорить. Но еще больнее было то, что имя Юрия вдруг начали поливать грязью. Одни важно утверждали, что его самолет не мог вдруг взять и сорваться в штопор. Причиной катастрофы стало какое-то непонятное явление. Другие — что... экипаж был пьян. Эта версия была особенно популярна уже в 90-е, когда в России стали стремительно размножаться желтые СМИ. Доходило до того, что Валентине Ивановне даже предлагали какие-то деньги, лишь бы она пришла и пооткровенничала, но она была непреклонна. Память о Юре не продается!
«А вокруг тишина. Тягучая и печальная»
Потеряв любимого человека, Валентина Ивановна так и не вышла замуж, хотя многим нравилась. Как говорили ее близкие, она была однолюбкой и просто не представляла, как на месте Юры может оказаться кто-то другой. Да что говорить, если она так и осталась жить в квартире на четвертом этаже, где они когда-то были счастливы с мужем... Той самой, в Звездном городке, из окна которой виден поставленный ему памятник: Гагарин смотрит куда-то в даль и сжимает в руке ромашку. А когда было грустно, Валентина Ивановна разговаривала с любимым попугаем ара, которого когда-то привез ее Юра. Птица очень любила садиться ей на плечо и делить вместе с ней ужин.
«Тихо в квартире. Я одна. Я чего-то жду, — писала женщина. — И хотя знаю, что он никогда больше не перешагнет порога и не принесет с собой успокоения и задора, жду чуда. Вот сейчас раздастся звонок. Дети побегут с криком «Папа!», и я услышу возню в коридоре и знакомый голос. Но проходит минута, другая, а вокруг тишина. Тягучая и печальная».
Вдова первого космонавта планеты скончалась 17 марта на 85-м году жизни. В последние дни она находилась в коме, у ее постели дежурили дочери Елена и Галина. «Скромная, героическая женщина... Ушла тихо. Достойнейшая жена достойнейшего человека», — пишут в интернете. А самое главное, она выполнила все, о чем ее просил любимый человек. Чего ей этого стоило, наверное, знают только близкие.