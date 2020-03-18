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Вдова Юрия Гагарина: Тихо в квартире. Я одна. Я чего-то жду
17 марта не стало жены первого космонавта планеты, которая осталась ему верна даже спустя полвека после его смерти Коллаж: © Daily Storm
Культура

Вдова Юрия Гагарина: Тихо в квартире. Я одна. Я чего-то жду

17 марта не стало жены первого космонавта планеты, которая осталась ему верна даже спустя полвека после его смерти

Коллаж: © Daily Storm

Жену Юрия Гагарина Валентину когда-то считали чуть ли не самой счастливой девушкой планеты. Надо же как повезло: быть спутницей первого космонавта Земли и родить ему дочек. Образцовая семья, всеобщее внимание, романтика... Казалось, так будет всегда. Но однажды придет трагическая новость: «погиб» — и она останется одна с двумя детьми. Потеряв любимого, Валентина Ивановна еще 52 года будет жить в той же квартире в Звездном городке и смотреть в окно на его памятник. Выйти за другого? Разве это возможно, когда был Юра?! 


«Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут» — когда Гагарин полетел в космос, эта песня стала чуть ли не общенациональным гимном, а парня с широкой доброй улыбкой знали в любом уголке мира. Но мало кто представлял, что на самом деле за этой сказкой кроется тяжелая история преодолений. И сколько бед выпадет на его долю — столько же достанется на долю его жены.


Военное детство


О детстве первого космонавта Земли известно немного. Он родился в бедной крестьянской семье: отец работал плотником, а мать — на ферме. Когда мальчик пошел в школу, деревню заняли гитлеровские войска, и Гагариных выбросили на улицу. О том, что было дальше, Юрий старался не вспоминать — настолько это было тяжело. Родителей избивали, старшего брата Валентина и сестру Зою угнали в Германию, и он, тогда еще маленький мальчик, стоял и смотрел, как матери бежали за машиной, увозившей их детей, а немцы отгоняли их прикладами.


Практически то же самое пришлось пережить и его будущей жене Вале, у которой было пятеро братьев и сестер. И если ее среднему брату Ивану довелось воевать на Дальнем Востоке и вернуться, то старший и младший — Алексей и Михаил — погибли. Когда началась война, девочке не было и шести лет, но она навсегда запомнила, что это такое и как это страшно.


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Валентина Гагарина и Алексей Леонов
Валентина Гагарина и Алексей Леонов Фото: © Kremlin Pool

Из степи на Крайний Север


Первая встреча Юрия и Валентины произошла на танцах во время учебы в училище. Как позже вспоминал сам Гагарин, он просто не мог пройти мимо. Скромная девочка в голубом платье и с веснушками на лице как-то сразу запала ему в сердце. А вот ей самой будущий муж почему-то не приглянулся: показался лопоухим. Однако свидание все же было назначено. Свадьбу сыграли только через несколько лет. Причем дважды: один раз — на родине невесты в Оренбурге, второй — на родине жениха в Гжатске.


После окончания училища Гагарин принял решение служить в Мурманской области, и молодой жене пришлось уехать вместе с ним. Там, в поселке Луостари, где базировался авиационный полк 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, и родилась их первая дочь Елена. Другая бы не поехала — из степной столицы на Крайний Север! — но не Валя, для которой искренность и верность были не просто словами.


Позднее в семье появился еще один ребенок — Галя, и жизнь закрутилась. Дома было весело и уютно, молодая мама вязала варежки и носки, а счастливый отец читал детям стихи, заваливал их гостинцами и дарил им то щеночков, то котят, то белок. Говорят, одно время в квартире даже жила маленькая лань.


«Кого пошлют, тот и полетит»


О том, что в жизни Юрия есть еще и полеты, женщина, конечно, знала. Но не все, ведь в детали операций ее не посвящали. О том, что ее муж стал первым космонавтом Земли, она услышала от соседки, которая вдруг закричала: «Валюша, включай радио! Юра в космосе!»


Фото: © Википедия
Фото: © Википедия

«Однажды (не помню сейчас, какой это был день и по какому поводу собрались у нас Юрины товарищи по работе) я невольно стала свидетелем вот такого разговора:

— Теперь уже скоро... Пойдет, наверно, Юра. А может, Гера или кто другой...

Это говорил один из ребят, кажется, Борис Волынов. Отвечал Юра:

— Ну и что же? Кого пошлют, тот и полетит... — вспоминала она в своей книге «108 минут и вся жизнь» о том, что было «до». — Дрогнуло мое сердце. Молнией сверкнула мысль: «Что-то уж очень спокойно он об этом говорит. Наверное, уже все решено».


И действительно. Лететь довелось именно Юрию. На календаре было 12 апреля 1961 года. А спустя семь лет и тоже весной Валентина услышит, что любимого больше нет. Он погиб во время тренировочного рейса вместе со своим коллегой Владимиром Серегиным во Владимирской области. Экипаж совершил слишком резкий маневр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально.


Позднее ей передадут прощальное письмо, которое Юрий написал еще перед своим полетом в космос на тот случай, если произойдет катастрофа:


«Если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».


Фото: © Википедия
Фото: © Википедия

Ни за какие деньги!


О том, что испытывала молодая женщина, узнав, что осталась вдовой, наверное, не стоит и говорить. Но еще больнее было то, что имя Юрия вдруг начали поливать грязью. Одни важно утверждали, что его самолет не мог вдруг взять и сорваться в штопор. Причиной катастрофы стало какое-то непонятное явление. Другие — что... экипаж был пьян. Эта версия была особенно популярна уже в 90-е, когда в России стали стремительно размножаться желтые СМИ. Доходило до того, что Валентине Ивановне даже предлагали какие-то деньги, лишь бы она пришла и пооткровенничала, но она была непреклонна. Память о Юре не продается!


«А вокруг тишина. Тягучая и печальная»


Потеряв любимого человека, Валентина Ивановна так и не вышла замуж, хотя многим нравилась. Как говорили ее близкие, она была однолюбкой и просто не представляла, как на месте Юры может оказаться кто-то другой. Да что говорить, если она так и осталась жить в квартире на четвертом этаже, где они когда-то были счастливы с мужем... Той самой, в Звездном городке, из окна которой виден поставленный ему памятник: Гагарин смотрит куда-то в даль и сжимает в руке ромашку. А когда было грустно, Валентина Ивановна разговаривала с любимым попугаем ара, которого когда-то привез ее Юра. Птица очень любила садиться ей на плечо и делить вместе с ней ужин.


«Тихо в квартире. Я одна. Я чего-то жду, — писала женщина. — И хотя знаю, что он никогда больше не перешагнет порога и не принесет с собой успокоения и задора, жду чуда. Вот сейчас раздастся звонок. Дети побегут с криком «Папа!», и я услышу возню в коридоре и знакомый голос. Но проходит минута, другая, а вокруг тишина. Тягучая и печальная».


Вдова первого космонавта планеты скончалась 17 марта на 85-м году жизни. В последние дни она находилась в коме, у ее постели дежурили дочери Елена и Галина. «Скромная, героическая женщина... Ушла тихо. Достойнейшая жена достойнейшего человека», — пишут в интернете. А самое главное, она выполнила все, о чем ее просил любимый человек. Чего ей этого стоило, наверное, знают только близкие.


Умерла вдова Юрия Гагарина

Валентине Гагариной было 84 года, причина ее смерти не указывается 17 марта 2020
Dailystorm - Умерла вдова Юрия Гагарина
#семья #гагарин #космос #смерть
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