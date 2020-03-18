Вдова Юрия Гагарина: Тихо в квартире. Я одна. Я чего-то жду

Жену Юрия Гагарина Валентину когда-то считали чуть ли не самой счастливой девушкой планеты. Надо же как повезло: быть спутницей первого космонавта Земли и родить ему дочек. Образцовая семья, всеобщее внимание, романтика... Казалось, так будет всегда. Но однажды придет трагическая новость: «погиб» — и она останется одна с двумя детьми. Потеряв любимого, Валентина Ивановна еще 52 года будет жить в той же квартире в Звездном городке и смотреть в окно на его памятник. Выйти за другого? Разве это возможно, когда был Юра?!





«Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут» — когда Гагарин полетел в космос, эта песня стала чуть ли не общенациональным гимном, а парня с широкой доброй улыбкой знали в любом уголке мира. Но мало кто представлял, что на самом деле за этой сказкой кроется тяжелая история преодолений. И сколько бед выпадет на его долю — столько же достанется на долю его жены.





Военное детство





О детстве первого космонавта Земли известно немного. Он родился в бедной крестьянской семье: отец работал плотником, а мать — на ферме. Когда мальчик пошел в школу, деревню заняли гитлеровские войска, и Гагариных выбросили на улицу. О том, что было дальше, Юрий старался не вспоминать — настолько это было тяжело. Родителей избивали, старшего брата Валентина и сестру Зою угнали в Германию, и он, тогда еще маленький мальчик, стоял и смотрел, как матери бежали за машиной, увозившей их детей, а немцы отгоняли их прикладами.





Практически то же самое пришлось пережить и его будущей жене Вале, у которой было пятеро братьев и сестер. И если ее среднему брату Ивану довелось воевать на Дальнем Востоке и вернуться, то старший и младший — Алексей и Михаил — погибли. Когда началась война, девочке не было и шести лет, но она навсегда запомнила, что это такое и как это страшно.