«Пухляш» из Little Big все-таки не поедет на Евровидение. Конкурс отменили из-за коронавируса

Из-за пандемии коранавируса в мире одно за одним отменяют массовые мероприятия, музыкальные и спортивные события. Многие телевизионные шоу вещатели стараются снимать без зрителей, дабы не создавать дополнительных рисков. Организаторы международного конкурса «Евровидение-2020» — те немногие, кто до последнего заявлял, что отмены крупнейшего музыкального мероприятия не планируют. И что при подготовке к конкурсу принимаются все необходимые меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. По крайней мере еще вчера, 17 марта, об этом заявило интернет-издание «Инфореактор» со ссылкой на источник из Европейского вещательного союза.





Сегодня для всех поклонников музыки, которые по традиции хотели провести майский вечер под музыку новых звезд Евровидения, ждал неприятный сюрприз: израильская корпорации телерадиовещания («Кан»), которая является частью Европейского вещательного союза (EBU), подтвердила информацию об отмене мероприятия.





«Рекомендации Министерства здравоохранения Нидерландов не допускают проведения конкурса без аудитории», — говорится в сообщении.





Ранее среди организаторов рассматривалась возможность провести конкурс без зрителей из-за распространения инфекции COVID-19.





Получается, что все исполнители, которые должны были поехать в мае в Нидерланды, смогут это сделать в следующем году. Вот только песни, отобранные на май 2020-го, в следующем году будут неактуальны, пояснили представители канала Super TV в Twitter.





Интересно, что врачи уже диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии. «Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал влияния коронавируса на конкурс. Если ситуация ухудшится, будут приняты альтернативные меры», — сообщали организаторы Евровидения, надеясь на улучшение обстановки.





Россию в 2020 году должна была представить группа Little Big, солисты которой недавно еще и не подозревали, что им выпадет такой шанс. Фанаты музыкального коллектива были уверены: артисты прекрасно вписываются в формат Евровидения и должны непременно вернуться с победой.