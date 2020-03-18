«Пухляш» из Little Big все-таки не поедет на Евровидение. Конкурс отменили из-за коронавируса

Из-за пандемии коранавируса в мире одно за одним отменяют массовые мероприятия, музыкальные и спортивные события. Многие телевизионные шоу вещатели стараются снимать без зрителей, дабы не создавать дополнительных рисков. Организаторы международного конкурса «Евровидение-2020» — те немногие, кто до последнего заявлял, что отмены крупнейшего музыкального мероприятия не планируют. И что при подготовке к конкурсу принимаются все необходимые меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. По крайней мере еще вчера, 17 марта, об этом заявило интернет-издание «Инфореактор» со ссылкой на источник из Европейского вещательного союза.
Сегодня для всех поклонников музыки, которые по традиции хотели провести майский вечер под музыку новых звезд Евровидения, ждал неприятный сюрприз: израильская корпорации телерадиовещания («Кан»), которая является частью Европейского вещательного союза (EBU), подтвердила информацию об отмене мероприятия.
«Рекомендации Министерства здравоохранения Нидерландов не допускают проведения конкурса без аудитории», — говорится в сообщении.
Ранее среди организаторов рассматривалась возможность провести конкурс без зрителей из-за распространения инфекции COVID-19.
Получается, что все исполнители, которые должны были поехать в мае в Нидерланды, смогут это сделать в следующем году. Вот только песни, отобранные на май 2020-го, в следующем году будут неактуальны, пояснили представители канала Super TV в Twitter.
Интересно, что врачи уже диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии. «Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал влияния коронавируса на конкурс. Если ситуация ухудшится, будут приняты альтернативные меры», — сообщали организаторы Евровидения, надеясь на улучшение обстановки.
Россию в 2020 году должна была представить группа Little Big, солисты которой недавно еще и не подозревали, что им выпадет такой шанс. Фанаты музыкального коллектива были уверены: артисты прекрасно вписываются в формат Евровидения и должны непременно вернуться с победой.
Солистка группы «Стрелки» Екатерина Кравцова в разговоре с Daily Storm не оценила порыв музыкальных мэтров, связанных с отменой важнейшего конкурса.
«Отвратительны эти все действия. Приходится отменять концерты всем, планы менять. Это понятно, что меры вынужденные, но из-за коронавируса проблем только добавилось», — говорит она.
Одна из номинантов 2020 года на песенный конкурс, российская певица и самый популярный человек в отечественном сегменте Instagram Ольга Бузова записала «сторис», где высказалась об эпидемии коронавирусной инфекции.
«На самом деле, если честно, творится что-то страшное. Страшно от незнания того, что нас ждет», — отметила исполнительница.
Ольга Бузова призвала подписчиков не паниковать, быть разумными, но также сказала, что прекрасно понимает всех, переживающих за свое будущее.
«Когда в магазинах пустые прилавки, а в аптеке не можешь купить витамин C или парацетамол, то становится страшно», — написала Бузова.
Украинская певица, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина не отчаивается. Она предлагает в столь непростое время музыкантам продолжать заниматься любимой работой.
«Сегодня буду петь онлайн. Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна — петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжелых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa . Встретимся в 20:00 по Киеву online в Instagram», — написала на своей страничке в Instagram артистка, чем изрядно порадовала поклонников.