Джиган вышел из больницы после реабилитации, увиделся с сыном и успел накуролесить

Мир шоу-бизнеса дрогнул: Джиган и его супруга Оксана Самойлова последние три недели не сходят с полос газет и журналов. Все дело в том, что рэпер, видимо, стал злоупотреблять запрещенными веществами, набедокурил дома (бил или не бил жену — до сих пор непонятно) и угодил в рехаб. Проще говоря, в клинику для наркоманов. И это при том, что совсем недавно у звездной четы случилось пополнение: родился долгожданный четвертый ребенок — Давид. После лечения Самойлова разрешила мужу провести время с маленьким сыном — Джиган в Instagram поделился видеосторис с прогулки с новорожденным отпрыском.
Справедливости ради скажем, что после своих пьяных выходок 34-летний певец все же пытался извиниться перед супругой. Делал он это публично, всячески стараясь заслужить прощение у Оксаны. Многодетный отец находился в учреждении под названием Seaside Palm Beach — это рехаб для зависимых от алкоголя и наркотиков. Элитная клиника находится на берегу моря, там есть несколько номеров и бассейн. Месяц проживания в этом месте стоит 80 000 долларов (5,4 миллиона рублей). Если каждого из нас лечить за такие деньги, то все были бы здоровы. Хотя Джиган, выйдя из клиники, начал закидывать Instagram сторис с алкоголем и наркотиками.
Телеведущая Дана Борисова, выступая на НТВ, оценила состояние рэпера. Она, напомним, тоже проходила лечение от наркозависимости. В интервью она сказала, что никогда не верила в счастливую семейную жизнь артиста и его супруги. Борисова назвала Джигана полинаркоманом, который употребляет одновременно и наркотики, и спиртное.
«Видно, что у него многолетняя зависимость. Он полинаркоман. Конечно, повлиял шоу-бизнес — он почувствовал, что ему все доступно. Папа на глазах у детей был нетрезвый, очень жалко малышей и жену. Я никогда не верила, что он хороший семьянин. Эта история только внешне была красивая, а внутри там творились жуткие вещи», — размышляет Борисова.
Жена рэпера Оксана Самойлова, как и подобает мудрой женщине, пока не комментирует ситуацию, которая касается ее личной жизни. Во время написания материала Daily Storm пытался дозвониться до Самойловой или хотя бы получить комментарий в Instagram, но все оказалось тщетным.
В последнем посте в соцсети она опровергла слухи о том, что Джиган — домашний тиран и избивал ее и детей. Также она поблагодарила всех подписчиков за поддержку и призналась, что не знает, что будет в ее личной жизни дальше.
Многие поклонники звездной семьи надеются, что в их паре наступит мир и гармония. Ведь на новых фотографиях музыкант держит малыша на руках и целует его в макушку.
Конечно, заметны изменения во внешности Джигана: на его лице отсутствуют брови, которые он почему-то сбрил, а глаза он скрывает за солнцезащитными очками. Некоторые подписчики исполнителя заметили, что у него отросла приличная щетина, после того как несколько дней назад он сбрил свою фирменную бороду.
По традиции рэпер сопроводил фотографию с сыном множеством смайликов.
«Классные», — выразил восхищение снимком подписчик Джигана.
«Счастья вашей семье!» — написал другой фолловер под фото.
Тем не менее нашлись и более внимательные люди, которые обратили внимание на «пожелтевшие» руки Джигана. Они предположили, что у артиста начались серьезные проблемы с алкоголем.
«У Дениса руки желтые... Печень страдает», — заметил один из пользователей Instagram.
Сам музыкант старается не обращать внимания на негативные комментарии. Он наслаждается отдыхом с маленьким сыном, гуляет с ним в парках Майами и снимает видео из собственного дома. Странно только, что ни на одном из кадров нет остальных детей (трех дочерей) Джигана и Оксаны Самойловой.
Кажется, брак самой идеальной семьи российского шоу-бизнеса пошел под откос.
Проблемы у пары начались после рождения долгожданного сына. В окружении артиста говорят, что Джиган попросту ушел в загул. Интернет тут же завалили компрометирующими кадрами, на которых рэпер ругается матом при детях, пьет спиртное и обзывает своих подписчиков.