Джиган вышел из больницы после реабилитации, увиделся с сыном и успел накуролесить





Телеведущая Дана Борисова, выступая на НТВ, оценила состояние рэпера. Она, напомним, тоже проходила лечение от наркозависимости. В интервью она сказала, что никогда не верила в счастливую семейную жизнь артиста и его супруги. Борисова назвала Джигана полинаркоманом, который употребляет одновременно и наркотики, и спиртное.





«Видно, что у него многолетняя зависимость. Он полинаркоман. Конечно, повлиял шоу-бизнес — он почувствовал, что ему все доступно. Папа на глазах у детей был нетрезвый, очень жалко малышей и жену. Я никогда не верила, что он хороший семьянин. Эта история только внешне была красивая, а внутри там творились жуткие вещи», — размышляет Борисова.





Жена рэпера Оксана Самойлова, как и подобает мудрой женщине, пока не комментирует ситуацию, которая касается ее личной жизни. Во время написания материала Daily Storm пытался дозвониться до Самойловой или хотя бы получить комментарий в Instagram, но все оказалось тщетным.





В последнем посте в соцсети она опровергла слухи о том, что Джиган — домашний тиран и избивал ее и детей. Также она поблагодарила всех подписчиков за поддержку и призналась, что не знает, что будет в ее личной жизни дальше.





Многие поклонники звездной семьи надеются, что в их паре наступит мир и гармония. Ведь на новых фотографиях музыкант держит малыша на руках и целует его в макушку.





Конечно, заметны изменения во внешности Джигана: на его лице отсутствуют брови, которые он почему-то сбрил, а глаза он скрывает за солнцезащитными очками. Некоторые подписчики исполнителя заметили, что у него отросла приличная щетина, после того как несколько дней назад он сбрил свою фирменную бороду.