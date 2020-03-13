В черной маске по Эрмитажу: компания Apple сняла пятичасовую рекламу прямо посреди Зимнего

На YouTube-канале американской корпорации Apple появился пятичасовой фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro». Картина создана с одного дубля и позволяет увидеть сразу 45 залов музея. Как считает режиссер картины — россиянка Аксинья Гог, — это не просто фильм, а настоящая медитация. При этом смотреть целиком вовсе необязательно: в какой бы момент времени вы его ни включили, вас сразу затянет внутрь.





Создать картину продолжительностью в пять с лишним часов и без единой склейки — это то, что еще не удавалось никому (они есть даже в знаменитом «Бердмэне», который, как утверждалось ранее, был снят одним планом). Поэтому ребятам приходилось действовать так, как будто они саперы, и использовать дистанционное управление камерой: не дай Бог дрогнет рука или оператор случайно заденет кнопку отключения записи. Не обошлось и без хитростей: накануне съемок они приняли решение задействовать еще два телефона: один — для трансляции картинки, другой — на запас. Интересно, что операторы были в черной одежде и таких же черных масках (это чтобы избежать отражений). Смотрелось демоничненько.





Сам фильм напоминает какое-то сказочное путешествие, во время которого можно увидеть около шестисот шедевров мирового искусства. Сюжета нет, вы как бы проплываете мимо, рассматривая их с самых необычных ракурсов. Сейчас вы гуляете по Иорданской лестнице, потом восторгаетесь мальчишкой-кадетом, а через пару часов любуетесь потолками Лоджий Рафаэля, созданных по просьбе Екатерины II с одобрения папы римского. И все это под музыку: в фильме звучит более 90 композиций, в том числе внука Сергея Прокофьева — Габриэля. А в конце ленты можно увидеть даже живое выступление главной надежды фортепианной музыки — Кирилла Рихтера.





Режиссер картины Аксинья Гог в кино с 16 лет. Как вспоминает девушка, однажды она оказалась в Сикстинской капелле и увидела потолок, расписанный Микеланджело. Возможно, именно тогда она и поняла, сколько всего прекрасного может создать один человек и как здорово, если это можно запечатлеть. Мечта сбылась. Правда, не в Ватикане, а в Петербурге. При этом Эрмитаж сам задавал драматургию, специально придумывать ничего не приходилось.