В черной маске по Эрмитажу: компания Apple сняла пятичасовую рекламу прямо посреди Зимнего

На YouTube-канале американской корпорации Apple появился пятичасовой фильм «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro». Картина создана с одного дубля и позволяет увидеть сразу 45 залов музея. Как считает режиссер картины — россиянка Аксинья Гог, — это не просто фильм, а настоящая медитация. При этом смотреть целиком вовсе необязательно: в какой бы момент времени вы его ни включили, вас сразу затянет внутрь.
Создать картину продолжительностью в пять с лишним часов и без единой склейки — это то, что еще не удавалось никому (они есть даже в знаменитом «Бердмэне», который, как утверждалось ранее, был снят одним планом). Поэтому ребятам приходилось действовать так, как будто они саперы, и использовать дистанционное управление камерой: не дай Бог дрогнет рука или оператор случайно заденет кнопку отключения записи. Не обошлось и без хитростей: накануне съемок они приняли решение задействовать еще два телефона: один — для трансляции картинки, другой — на запас. Интересно, что операторы были в черной одежде и таких же черных масках (это чтобы избежать отражений). Смотрелось демоничненько.
Сам фильм напоминает какое-то сказочное путешествие, во время которого можно увидеть около шестисот шедевров мирового искусства. Сюжета нет, вы как бы проплываете мимо, рассматривая их с самых необычных ракурсов. Сейчас вы гуляете по Иорданской лестнице, потом восторгаетесь мальчишкой-кадетом, а через пару часов любуетесь потолками Лоджий Рафаэля, созданных по просьбе Екатерины II с одобрения папы римского. И все это под музыку: в фильме звучит более 90 композиций, в том числе внука Сергея Прокофьева — Габриэля. А в конце ленты можно увидеть даже живое выступление главной надежды фортепианной музыки — Кирилла Рихтера.
Режиссер картины Аксинья Гог в кино с 16 лет. Как вспоминает девушка, однажды она оказалась в Сикстинской капелле и увидела потолок, расписанный Микеланджело. Возможно, именно тогда она и поняла, сколько всего прекрасного может создать один человек и как здорово, если это можно запечатлеть. Мечта сбылась. Правда, не в Ватикане, а в Петербурге. При этом Эрмитаж сам задавал драматургию, специально придумывать ничего не приходилось.
При просмотре фильма Гог почему-то вспоминается аналогичная работа Александра Сокурова «Русский ковчег». Она тоже была снята одним кадром и тоже в Зимнем дворце. По сюжету, в резиденции Петра оказываются два путешественника во времени и пространстве: один из них — иностранный маркиз, живущий в XIX веке, второй — сам Александр Николаевич (Сокуров), только невидимый, зрители лишь слышат его голос. Поначалу дворянин смотрит на все свысока, но потихоньку начинает понимать: русская культура — такой же бесценный кладезь, что и его родная европейская.
Как рассказывал Сокуров, главная сложность съемок состояла в том, что никакую погрешность нельзя было подмонтировать, а замысел удалось воплотить в жизнь только с третьей попытки после семи месяцев репетиций. У команды Гог это получилось с первого раза!
Впрочем, сама Аксинья считает, что их работы несопоставимы. Ее фильм и постановочный фильм мастера — две абсолютно разные вещи! «Нашу историю никак нельзя назвать игровым кино, — считает она. — Это, скорее, такое кинопутешествие, фильм-медитация».
Кстати, готовясь к съемкам, режиссер сразу предупредила своих ребят, что на какой-то суперрезультат надеяться не стоит. Тут Эрмитаж, а не съемочная площадка: правильный свет не поставишь, а работа с экспонатами требует предельной осторожности. Но эта непредсказуемость и была самой классной. Теперь о них говорят не только в России.
Что интересно, сам фильм — не столько шедевр кинематографа, сколько реклама. Чего стоит одно название ленты и активное продвижение проекта во всех соцсетях Apple! К тому же ребята не стесняются признаваться, что одной из их задач было показать, справится ли айфоновский аккумулятор с такой экстремальной нагрузкой. И он справился, не подвел. В корпорации, наверное, довольны: стандартный рекламный ролик длится 30 секунд, а тут пять часов восхищения!
От себя добавим, что эпизоды, снятые одним кадром, можно найти еще в фильмах 1950-60-х, например «Я — Куба» Михаила Калатозова и «Печати зла» Орсона Уэллса. Однако и они были скованы в своих технических возможностях: создать единый отрывок дольше десяти минут казалось чем-то нереальным. Полегче стало разве что в 90-х, когда появились цифровые камеры.
«Возможно, я последний человек на планете, который понял, что в наших жизнях нет монтажа. Мы открываем глаза и непрерывно живем в системе Steadicam (система стабилизации съемочной камеры), монтаж есть только во время воспоминаний, снов или разговоров о жизни, — говорил автор того же «Бердмэна» Алехандро Иньярриту. — Поэтому я хотел, чтобы мой герой был погружен в какую-то художественную реальность, из которой невозможно сбежать в следующий кадр, и чтобы аудитория прожила три этих отчаянных дня вместе с ним».