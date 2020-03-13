«Я каждому не обязана отчитываться». После Парижа Рудковская находится на карантине и сетует на чрезмерное внимание к своей персоне

Если говорить о трендах марта 2020-го, то это коронавирус. В мире нет, пожалуй, ни одного человека, который бы не слышал о пандемии и не поддался бы общей панике. Всемирная организация здравоохранения даже объявила о максимально высоком уровне опасности нового заболевания.





В России также внимательно относятся к здоровью своих граждан: в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и Ленобласти ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Так, в столице граждане, посетившие страны, где были выявлены случаи заражения, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. Им также необходимо соблюдать двухнедельный карантин. Впрочем, многих эта ситуация не совсем устраивает — карантин карантином, а работать тоже надо. Многих, но не звезд. Звезды с радостью присоединяются к массовому тренду и самоизолируются. Например, продюсер Яна Рудковская пожаловалась на то, что расплачивается за свою поездку в Париж.





«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, так что сижу на 14-дневном карантине. Празднование юбилея, к которому готовилась почти полгода, вынуждена перенести с 11 на 24 марта (только представьте, чего мне это стоило за четыре дня до праздника!), отпуск тоже пока отменили! — рассказывает о своих проблемах Рудковская. — Так что прошу ко мне карательные отряды не отправлять и дело не шить, а то знаю, что руки-то у многих чесались. Я сама самоизолировалась, мне помогать не надо».





По ее словам, на карантине она чувствует себя хорошо — занимается спортом, много читает и продолжает работать дома дистанционно.





«У нас дом большой и на территории не один, есть где отсидеться», — добавляет она, намекая на то, что ее супруг Евгений Плющенко и сын Гном Гномыч в полной безопасности.





При этом в личном разговоре Рудковская не показалась напуганной коронавирусом. Даже напротив, вела себя агрессивно.





«Мне вообще все равно, что пишут обо мне в интернете. Я что, должна рассказывать, что со мной? У меня есть Telegram-канал, там и читайте, — возмутилась Рудковская. — Я каждому не обязана отчитываться или что-то. Каждому я не могу отвечать. Мне сегодня 170 изданий позвонило, вчера 200. Я что, должна все бросить и отвечать на глупые вопросы?»





Напомним, светская львица была в Париже на показе французского дома моды Chanel. Там она щеголяла в черной маске, украшенной белыми цветами.





12 марта из поста в Instagram стало известно о том, что актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Пара находилась в Австралии на съемках нового фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. Все время супруги проводили в Сиднее, потом ненадолго уехали в город Голд-Кост, где и ощутили недомогание. 63-летний актер написал в своем микроблоге, что он и жена почувствовали себя уставшими, словно подхватили простуду, у них поднялась температура. Они обратились в больницу в Голд-Косте, где им поставили диагноз и начали лечение.







