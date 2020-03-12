Испугались коронавируса. Звездные друзья Елены Берковой отказались приехать на ее день рождения

Эпатажная актриса и известная тусовщица Елена Беркова 11 марта праздновала свой 35-й день рождения. Однако вечеринка сорвалась — весь звездный бомонд начал отказываться от приглашений из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Как рассказал пиар-директор девушки Максим Клименко, торжество планировалось масштабное — список приглашенных звезд увеличился в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Но в последний момент что-то пошло не так, и гости стали отменять подтверждения.





«В этом году мы планировали всю ночь гулять на юбилее Елены. Вечеринка в честь нее планировалась грандиозная. Мы арендовали Nebar, где для этого были подготовлены аж четыре отдельные локации, — рассказывает Клименко. — История повторяется. Нам снова не повезло».





По словам пиар-директора, аналогичная история произошла с Леной и год назад. В этот раз после заявления ВОЗ стало понятно: вечеринки не будет.





«Я думаю, многие звезды просто испугались большого скопления людей в тесном помещении клуба. Оно и понятно — обстановка напряженная. Возможно, мы отметим праздник Елены позже, если, конечно, прогнозы станут более оптимистичные», — говорит ее представитель.





Сама звезда фильмов для взрослых с пониманием отнеслась к ситуации, но все же немного расстроилась. Она планировала устроить гостям провокационное шоу в своем неповторимом стиле.





Для тех, кто не знает, напомним: свое имя девушка сделала в бодрые нулевые, после опыта съемок в фильмах для взрослых подавшись «Дом-2». После ухода из порно и прощания с реалити-стройкой Беркова работала телеведущей, пыталась сделать политическую карьеру, снималась в музыкальных клипах, а также пробовала себя в кино, играя эпизодические роли. Елена пять раз была замужем, завершив все брачные опыты разводом. С последним своим супругом — Андреем Стояновым — она рассталась осенью 2018 года.





Ранее Daily Storm писал, что Елена Беркова решила научить жесткому сексу знаменитого солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Дело в том, что Беркова посмотрела новый клип на его песню Till The End и осталась недовольна качеством видеоролика, а точнее — постельных сцен. В клипе Линдеманн без цензуры занимался сексом с девушками из Санкт-Петербурга, которые теперь подвергаются травле со стороны радикально настроенных групп. Встреча может состояться 15 марта. Пока организаторы обсуждают детали.