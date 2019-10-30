Сделать музей или сохранить жилой: в Петербурге выставили на продажу квартиру Пушкина

Праправнук поэта Александра Пушкина заявил, что в выставленной риелторами на продажу квартире на набережной Кутузова, 32 в Санкт-Петербурге нужно сделать музей, если выяснится, что его гениальный предок действительно в ней жил. Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов подтвердил Daily Storm, что поэт пребывал в этих апартаментах в 1832 году. Некрасов выступил против превращения квартиры в музей. Он убежден, что выставочный комплекс необходимо делать только в том случае, если в нем будут выставлены уникальные предметы, которые нельзя увидеть где-то еще.





«Это квартира, где Пушкин жил в 1832 году. Это один из его петербургских адресов, у него восемь адресов, но музей сделан только в одной квартире, последней, на Мойке», — сообщил Daily Storm Сергей Некрасов.





В случае, если делать музей на набережной Кутузова, возникнет вопрос, какие экспонаты там выставлять, сказал Некрасов. «Все, что осталось от Пушкина, по количеству личных вещей — это около 30 вещей всего-навсего. А здесь — что мы покажем? Покажем, какая мебель была во времена Пушкина, делать копии с наших оригиналов [из Всероссийского музея Пушкина]? — задался он вопросом. — Гораздо проще дойти до Мойки и посмотреть настоящие вещи [поэта]. Так что создание музея — это совершенно определенная и конкретная форма работы, и прибегать к этому следует только в том случае, если мы уверены, что в этот музей придет человек и увидит то, чего он больше нигде не увидит».





Правильнее было бы установить на доме на набережной Кутузова мемориальную доску, заявил Некрасов. «Здесь скорее имеет смысл повесить мемориальную доску, тем более приближается другой юбилей — 225 лет Пушкину. Я думаю, что это будет правильно», — сказал он.





Ранее 30 октября праправнук поэта Александр Пушкин сообщил, что не знал, что поэт жил в доме №32 на набережной Кутузова. «Мне никогда об этом не говорили. Я 20 лет езжу в Россию, мне показывали все места, но это никогда. Очень грустно. Я не понимаю, почему тогда этот дом хотят продать. И кому? Конечно, там должен быть музей», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».





О продаже трехкомнатной квартиры площадью 100 квадратных метров за 55 миллионов рублей сообщила риелторская компания Megaagent. Риелторы утверждают, что в ней в 1830-х годах поэт работал над повестями «Пиковая дама» и «Капитанская дочка», там же у Пушкина родился сын Григорий. Квартира была кабинетом и детской, там поэт принимал Николая Гоголя, Василия Жуковского и Владимира Одоевского, сообщает компания.