Медведев: Налог для самозанятых в ближайшее время введут во всех регионах

Налог для самозанятых, действующий на данный момент в четырех российских регионах, вскоре распространится на все субъекты РФ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, это простой в декларировании налог на доходы, и он вряд ли изменится в будущем. Глава правительства отметил, что самозанятым будут доступны льготы малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках. Подобная мера должна привлечь таких предпринимателей к легализации доходов, полагает Медведев.





«Мы ввели специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход в рамках эксперимента в четырех территориях: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — заявил Медведев на заседании кабмина.





Чтобы стимулировать самозанятых предпринимателей задекларировать свои доходы, их планируют допустить до участия в госзакупках со льготами малого и среднего бизнеса. «Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства», — пояснил премьер.





Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что специальный налоговой режим для самозанятых во всех регионах России планируется ввести со второго полугодия 2020 года. Он уточнил, что с начала 2020 года к эксперименту подключат еще 13 регионов страны.





С начала 2019 года налог для самозанятых действовал в экспериментальном режиме в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на платформах Google Play и App Store свое новое приложение «Мой налог», которое позволяет самозанятым пройти регистрацию в упрощенном варианте.





В сентябре 2019 года в ФНС сообщили, что в качестве самозанятых зарегистрировались более 200 тысяч россиян, из которых почти 90% никогда не работали индивидуальными предпринимателями. За первые девять месяцев 2019 года они задекларировали 20 миллиардов рублей дохода и пробили свыше 20 миллионов чеков.