Эрдоган назвал условие возобновления военной операции в Сирии

Турция может возобновить военную операцию в Сирии, если силы курдов не отойдут на 30 километров от сирийско-турецкой границы, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий президент также пообещал немедленно начать военные действия, если курды продолжат атаки на турок из любого района Сирии. По словам Эрдогана, с 1 ноября в регионе будут действовать совместные патрули России и Турции, они будут обеспечивать безопасность границы.





«Мы оставляем за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы (Анкара считает курдскую организацию YPG/PKK террористической) приблизятся на расстояние 30 километров к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии», — заявил Эрдоган.





Он подчеркнул, что с 1 ноября в зоне безопасности будут постоянно действовать совместные патрули российских и турецких войск. Полевая операция, как ее назвал Эрдоган, будет проходить на сирийской территории, на расстоянии до семи километров от границы между государствами. «Мы решительно пресечем любые обстрелы и атаки в районе проведения операции. При необходимости мы расширим зону безопасности», — заключил президент.





22 октября президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение по ситуации в Сирии. Стороны объявили о прекращении военной операции Турции «Источник мира». Сирийским курдам дали пять дней, чтобы покинуть 30-километровую зону у границы с Турцией.





29 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод курдских вооруженных подразделений из зоны безопасности в Сирии был досрочно завершен. На данный момент в этом районе находятся сирийские пограничники и российская военная полиция, добавил глава Минобороны РФ.