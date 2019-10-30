Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщение Комитета солдатских матерей об унижениях рядового Рамиля Шамсутдинова в забайкальской военной части. По мнению депутата, солдат должен был рассказать о дедовщине правозащитникам или родителям, а не устраивать самосуд. Шерин также заявил, что готов после расследования дела выехать в часть вместе с региональными депутатами.





Ранее в забайкальском отделении Комитета солдатских матерей сообщили, что Шамсутдинова опускали головой в унитаз и били, а командование воинской части признало факт дедовщины.





«Телефон доверия висит в каждой казарме. Какие были проблемы у молодого человека обратиться в комитет или написать письмо родителям? Какие бы ни были неуставные отношения — это не дает ему права расстреливать людей, — сказал Daily Storm Шерин. — У нас что, законы Хаммурапи действуют в стране? Шамсутдинов занялся самосудом, выступил в роли военного прокурора, отменил мораторий на смертную казнь и привел ее к исполнению».





Шерин выразил надежду, что Шамсутдинова не признают невменяемым, и посоветовал правозащитникам подумать не только о судьбе оставшегося живым срочника, но и о родных шестерых погибших солдат и двух офицеров.





«Сейчас Комитету солдатских матерей говорить о неуставных взаимоотношениях, которые воинская часть якобы признала, — вообще некорректно и неуместно. Хотя бы в отношении умерших ребят и их родителей. Если бы все эти комитеты хорошо работали во взаимодействии с Минобороны и военкоматом, наверное, ЧП бы не случилось... Может, и медкомиссия недосмотрела этого молодого человека», — считает парламентарий.





По словам Шерина, в Госдуме вряд ли будут созывать комиссию после сообщения правозащитников о дедовщине в забайкальской ВЧ, поскольку «это будет только мешать следственным органам». При этом он подчеркнул готовность выехать на место трагедии лично или же с региональными депутатами: «Если по партийной линии мне поступит указание – прибуду туда обязательно и ознакомлюсь с ситуацией. Сделать это должны и местные депутаты. Но первый месяц (пока ведутся следственные действия) депутатам в части делать нечего. У нас задача не проверять армию, а спросить у военных, чем можно помочь, чтобы таких ЧП не было».