Шамсутдинова опускали головой в унитаз: командиры части признали, что не уследили за дедовщиной

Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов, перед тем как пойти на преступление, подвергся унижениям со стороны офицеров и солдат: рядового опускали головой в унитаз и били. Об этом заявила председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова после общения с командиром и замполитом части, которые признались, что не уследили за дедовщиной. Мордова также отметила, что ранее с жалобами на неуставщину в этой части никто не обращался.





«Его заставили устав учить и туалет драить. Он подраил, но старший лейтенант сказал, что плохо убрано, и начал его [Шамсутдинова] головой в унитаз опускать, а парень сопротивлялся, — рассказала Daily Storm Мордова. — Старший лейтенант не осилил — он дал сдачу. Тогда офицер поручил другим «воспитывать» Шамсутдинова. Позднее [в карауле] он сорвался — и давай стрелять по тем, которые над ним издевались! Командование согласилось с тем, что была неуставщина».





По словам правозащитницы, после трагедии о дедовщине командирам рассказали другие солдаты в воинской части (ВЧ): «Они говорят: «Да, действительно унижали». Мордова передала разговор с командиром и замполитом, которые после ЧП заявили, что «не ожидали, что такое у них происходит», и теперь боятся увольнения: «И командир, и заместитель по воспитательной работе понимают, что их не сегодня-завтра уберут. Они сказали: «Да, не уследили».





Также Мордова сообщила, что отец Шамсутдинова после трагедии пожаловался комиссии Минобороны на дедовщину в части. В частности, мужчина обратил внимание, что в последнее время сын постоянно требовал деньги у родителей. Отец срочника сообщил, что последний раз тот давал «не свой номер карты, а другую, на которую нужно было положить деньги». При этом правозащитница выразила недоумение из-за того, что отец солдата не обращался в комитет: «До ЧП было глухо как в танке. Никто не звонил, не говорил, что не все благонадежно в этой части. О словах отца солдата про неуставные отношения я узнала только от комиссии Минобороны».





При этом правозащитница подчеркнула, что ранее о фактах дедовщины в ВЧ комитету не было известно, часть «нигде не светилась и котировалась как одна из лучших».





«Ни родители, ни ребята не обращались в комитет за помощью. Если даже была неуставщина, все как-то скрывалось. То, что она [дедовщина] была, мы уже поняли», — добавила правозащитница.





25 октября в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. Устроившего стрельбу солдата задержали на месте преступления. После трагедии в Минобороны заявили, что у срочника случился нервный срыв, спровоцированный «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». Шамсутдинова направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, уточнили в ведомстве.





СКР возбудил в отношении военнослужащего дело по статье «Убийство двух или более лиц». Читинский гарнизонный военный суд арестовал Шамсутдинова на два месяца.