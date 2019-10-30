Турция вызвала посла США из-за признания Вашингтоном геноцида армян

МИД Турции вызвал американского посла в связи с тем, что палата представителей Конгресса США признала геноцидом массовые убийств армян Османской империей. Ранее это решение осудил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, а его ведомство выпустило заявление, в котором опротестовало законность такого документа.
«В министерство был вызван посол США Дэвид Саттерфилд в связи с решением палаты представителей Конгресса США по событиям 1915 года, в котором отсутствует какая-либо историческая и правовая база», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. Эту информацию подтвердило также агентство Anadolu.
Кроме того, вызов посла был обусловлен также принятием нового пакета санкций США против Турции из-за ее военной операции в Сирии, отметил собеседник агентства. Также эти санкции связаны с покупкой Анкарой ЗРК С-400 у России, из-за чего Штаты уже ранее отказали Турции в участии в программе по поставкам истребителей F-35.
Вечером 29 октября палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая признает массовые убийства и депортацию армян в 1915-1923 годах, совершенные Османской империей, геноцидом. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал такое решение политическим ходом и осудил попытки «переписать историю». Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь поблагодарил американский Конгресс за принятие резолюции и назвал ее «твердым шагом к восстановлению исторической справедливости.
С 1915-го по 1923 год на территории Османской империи проходили массовая депортация и истребление армян. Армения и ряд других стран считают эти события геноцидом армянского народа. Турция, являющаяся наследницей империи, не приемлет использование термина «геноцид» и утверждает, что в эти годы в стране шла братоубийственная война и крупные потери понесли все населяющие ее народы.