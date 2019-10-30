Суд заочно арестовал уехавшего из России фигуранта «московского дела» Губайдулина

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Айдара Губайдулина, который ранее уехал из России, несмотря на подписку о невыезде. По версии следствия, на несогласованной акции в Москве Губайдулин бросил в правоохранителей пластиковую бутылку. Его обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти.





«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»)», — цитирует пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву ТАСС.





Меру пресечения избрали сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента задержания Айдара Губайдулина в России.





22 октября стало известно, что Губайдулин, ранее освобожденный из СИЗО под подписку о невыезде, попросил убежища на Украине. Это подтвердил источник Daily Storm, сообщивший, что оппозиционер находится будет жить в Киеве. О решении покинуть Россию Губайдулин объявил 17 октября на своей странице в Facebook. Он сообщил, что не намерен возвращаться в ближайшее время на родину, при этом он не называл, в какую страну хочет отправиться.





Айдар Губайдулин участвовал в несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Оппозиционер был задержан после прошедших 8 августа обысков у него дома. 18 сентября его освободили из СИЗО под подписку о невыезде. До этого гособвинитель попросил прервать рассмотрение дела Губайдулина по существу и вернуть дело в прокуратуру, поскольку это нужно «для изменения фабулы обвинения». 15 октября стало известно, что Губайдулину предъявили обвинение в новой редакции по части 1 статьи 318 УК РФ — в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.