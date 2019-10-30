СМИ: Срочник в Забайкалье открыл стрельбу из-за принуждения к работе

Конфликт в военной части в Забайкалье между солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел из-за принуждения к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, юношу заставили помыть полы. По его словам, Шамсутдинов не испытывает раскаяния за совершенное.





«Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — приводит агентство слова собеседника.





Ранее источник в комиссии в Минобороны сообщил РБК, что Шамсутдинов не был жертвой неуставных отношений — другие солдаты и командиры его не избивали. По данным Минобороны, у рядового произошел межличностный конфликт с одним из офицеров в карауле.





Стрельба в забайкальской воинской части произошла 25 октября. Восемь человек погибли, еще двое оказались в госпитале. Военнослужащего задержали на месте преступления. В Минобороны изначально сообщали, что причиной расстрела мог быть нервный срыв, случившийся у Шамсутдинова.





В Комитете солдатских матерей Daily Storm ранее рассказали, что собираются отправить своих региональных представителей в часть, в которой произошел расстрел. По словам заместителя председателя правозащитной организации Андрея Курочкина, они должны выяснить, в каких условиях проходила служба солдат в части.