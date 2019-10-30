Россия развернула радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке и Балтике

Россия развернула на Дальнем Востоке и Балтике радиолокаторы «Подсолнух», способные обнаруживать надводные и воздушные цели. Об этом сообщил разработавший эти радиолокационные станции (РЛС) гендиректор «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» Кирилл Макаров. Подобные РЛС были введены в эксплуатацию на Каспийской флотилии в 2013 году.





«Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа «Подсолнух». Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии [размещены в 2013 году] и на Балтике», — рассказал Макаров, цитата по РБК.





Гендиректор «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в концерн «Радиотехнические и Информационные Системы») также сообщил, что планируется развернуть четыре загоризонтные радиолокационные станции нового поколения «Контейнер», обнаруживающие гиперзвуковые ракеты. «Первая на западе, вторая на востоке. Кроме того, планируется создание станций для северо-западного и южного направлений», — уточнил он.





Макаров рассказал, что «Контейнер» способен обнаруживать самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и так далее. У этих радиолокаторов есть так называемая мертвая зона, добавил он. «Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны, это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств», — цитирует гендиректора института РИА Новости.



