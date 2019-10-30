Володин: Политические репрессии никогда не должны повториться

Произошедшие в прошлом трагедии должны остаться в истории и никогда не повторяться, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий. Он подчеркнул, что из таких случаев нужно извлечь уроки, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.





«Такое никогда не должно повториться. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки и сохранить память. От этого во многом зависит настоящее и будущее страны, общества, людей», — заявил он журналистам Госдумы.





Накануне, 29 октября, в Москве прошла акция «Возвращение имен», на которой вспоминали имена людей, пострадавших от политических репрессий в СССР. Мероприятие шло 12 часов, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Организаторы акции отмечают, что списки погибших после 13 лет ежегодных чтений имен до сих пор не закончились.





День памяти жертв политических репрессий — памятная дата, учрежденная в России в 1991 году. Она отмечается в РФ 30 октября каждого года. Как правило, в этот день по всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти людей, погибших или пострадавших в ходе политических репрессий.