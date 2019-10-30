Мосгорсуд объяснил причину нового рассмотрения дела «Седьмой студии»

Мосгорсуд вернул дело «Седьмой студии» в Мещанский районный суд Москвы для нового рассмотрения, потому что следствие предъявило обвинение фигурантам на основе «имевшихся у них доказательств». Об этом говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда. 1 ноября суд первой инстанции начнет рассматривать дело заново.





Ранее Мещанский суд Москвы принял решение вернуть дело прокурору, однако Мосгорсуд признал это решение незаконным.





«Следователь уполномочен самостоятельно осуществлять расследование уголовного дела, определять обстоятельства, значимые для дела, проверять доказательства, принимать решение о их достаточности для предъявления обвинения, а также определять пределы обвинения по своему усмотрению», — цитирует «Интерфакс» апелляционное постановление Мосгорсуда, отменившего по просьбе прокуратуры решение суда первой инстанции о возврате дела в надзорное ведомство.





Следователи при предъявлении обвинения фигурантам дела описали «способ совершения преступления, время, место, обстоятельства, мотивы и цели, а также роль каждого из соучастников, в том виде и в том объеме, как было ими установлено, исходя из имевшихся у них доказательств», постановил Мосгорсуд. «Из этого следует, что обвинительное заключение, утвержденное прокурором, в отношении Апфельбаум С.М., Итина Ю.К., Малобродского А.А. и Серебренникова К.С. содержит тот объем предъявленного обвинения, который органы предварительного расследования посчитали в данном случае доказанным», — говорится в постановлении.





«При таких обстоятельствах принятое судом первой инстанции решение о возвращении дела прокурору нельзя признать законным и обоснованным», — заключил Мосгорсуд. В постановлении также отмечается, что у суда первой инстанции нет препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу.





8 октября стало известно, что Мосгорсуд поручил рассмотреть дело «Седьмой студии» в ином составе суда. Адвокат Алхас Абгаджава предположил, что иной состав Мещанского районного суда заново рассмотрит дело, вынеся в благоприятном случае «компромиссный приговор — признание виновности в какой-то части или по более мягкой квалификации». Возможно, от суда ожидают оправдательный приговор, допустил Абгаджава в беседе с РБК.





11 сентября Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Юрия Итина, экс-руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софьи Апфельбаум и экс-директора театра «Гоголь-центр» Алексея Малобродского. Суд также постановил вернуть материалы дела в прокуратуру.





В мае 2017 года правоохранительные органы провели обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре». В августе того же года режиссер был задержан. По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили 133 миллиона рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа». С августа 2017 года по апреля 2019-го режиссер находился под домашним арестом.