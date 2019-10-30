WP: Сдавший аль-Багдади перебежчик получит 25 миллионов долларов

Соратник лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, передавший его координаты американским спецслужбам, может получить назначенную за голову террориста награду в 25 миллионов долларов, сообщает Washington Post. По данным издания, осведомитель хотел отомстить ИГ за смерть своего родственника и вышел на спецслужбы США через контакты с сирийскими курдами, воевавшими против террористов.





WP пишет, что информатор передал американской разведке не только точные координаты местонахождения аль-Багдади, но и план дома, в котором тот находился. При этом перебежчик был настолько близок к главе террористов, что был в момент захвата в том же доме.





Через два дня после уничтожения аль-Багдади информатора вместе с семьей вывезли из Сирии, сообщил газете источник в осведомленных кругах. Теперь мужчина может рассчитывать на 25 миллионов долларов, которые США назначили за голову аль-Багдади, поскольку без такого содействия операция по ликвидации главы ИГ могла не состояться или пройти не так успешно.





Информатор вряд ли был мотивирован только денежной наградой, указывает один из собеседников издания. По его данным, осведомитель был арабом-суннитом и хотел отомстить ИГ за убийство одного из своих родственников. Изначально он связался с курдами из «Сирийских демократических сил», а те позже сообщили об агенте американцам. После длительного периода проверок спецслужбы США удостоверились, что мужчина правдив и готов к сотрудничеству. Подготовка к операции началась сразу после этого, несколько недель назад, рассказал источник.





Ранее агентство Reuters сообщило, что значимую роль в устранении аль-Багдади сыграл один из его ближайших помощников, Исмаил аль-Итави. По словам собеседника агентства, аль-Итави был узнан на рынке в Идлибе, и за ним начали слежку агенты иракских спецслужб, а через него они вышли на самого лидера ИГ. После этого Багдад связался с ЦРУ и передал данные им.





27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.