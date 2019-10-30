Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву» — видео

«Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля», — отметили в министерстве.





Учебный удар был нанесен из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении. Район стрельбы на время испытаний был закрыт для судоходства.





«Булава» — новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, которая предназначена для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей». Ракета может также нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.





«Князь Владимир» — подводный крейсер стратегического назначения. Помимо него в состав проекта 955 «Борей» также входят «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег».





Тестовый запуск «Булавы» ранее проводился с другой подлодки проекта «Борей-А» «Юрий Долгорукий». Тогда удар был нанесен из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.