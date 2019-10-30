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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву» — видео
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Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву» — видео

Учебный запуск прошел успешно, блоки прибыли на полигон вовремя

Учебный запуск прошел успешно, блоки прибыли на полигон вовремя Скриншот: © facebook.com / Ministry of Defence of the Russian Federation
Скриншот: © facebook.com / Ministry of Defence of the Russian Federation

Российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта «Борей-А» провела первый тестовый запуск баллистической ракеты «Булава». Как сообщает Минобороны РФ, испытания прошли успешно, снаряд был запущен из подводного положения и вовремя достиг цели.



«Впервые с новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» проекта «Борей-А» произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава». Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля», — отметили в министерстве.


Учебный удар был нанесен из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении. Район стрельбы на время испытаний был закрыт для судоходства.


«Булава» — новейшая российская ракета с тремя ступенями на твердом топливе, которая предназначена для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей». Ракета может также нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.


«Князь Владимир» — подводный крейсер стратегического назначения. Помимо него в состав проекта 955 «Борей» также входят «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег».


Тестовый запуск «Булавы» ранее проводился с другой подлодки проекта «Борей-А» «Юрий Долгорукий». Тогда удар был нанесен из Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.


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