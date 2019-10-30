Британский парламент проведет досрочные выборы 12 декабря

Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных выборов в парламент 12 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон выдвинул свой законопроект о выборах уже трижды, на этот раз его поддержало необходимое большинство. Глава правительства подчеркнул, что перевыборы парламента необходимы, чтобы провести Brexit, — в текущем составе депутаты сопротивляются выходу Великобритании из Евросоюза на каждом шагу.





«Есть только один способ выйти из ЕС, перед лицом этого безжалостного парламентского обструкционизма, — обновить этот парламент и дать людям выбор», — заявил Джонсон.





Премьер-министр вносил инициативу о досрочных выборах три раза, но ранее не мог набрать необходимое количество голосов, поскольку лейбористы отказывались голосовать. Перед последним голосованием лидер этой партии Джереми Корбин поддержал проведение досрочных выборов, после чего законопроект набрал 438 голосов (при необходимых 320).





Чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября. Документ о досрочных выборах должен быть одобрен палатой лордов и королевой Елизаветой II в следующие 5 дней.





Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что представители ЕС в составе 27 стран поддержали предложение перенести Brexit на конец января 2020 года, и добавил, что данное решение необходимо утвердить письменно.





Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) был намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон: если к концу октября не удастся договориться о Brexit c ЕС, Борис Джонсон должен добиться у Брюсселя трехмесячной отсрочки. Британский премьер предупреждал, что скорее «умрет в сточной канаве», чем будет просить о подобных вещах ЕС, однако в итоге парламент все-таки заставил главу правительства направить запрос о перенесении сроков.





Летом 2016 года в Соединенном Королевстве прошел референдум, на котором граждане высказались за выход страны из ЕС. Тем не менее за три года правительство страны так и не смогло организовать эту процедуру. В связи с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в мае 2019 года объявила о своей отставке. После этого на внеочередных выборах главой правительства стал бывший мэр Лондона и экс-глава МИД страны Борис Джонсон.