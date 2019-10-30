Минобороны Турции опровергло данные о покупке у России Су-35

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не собирается покупать у Москвы истребители Су-35, о чем ранее сообщали СМИ. По его словам, турецкая сторона намерена добиваться получения американских F-35, в программе по поставке которых Турция участвовала.





«Данные о покупке Турцией Су-35 у России — ложь. Мы являемся партнерами [США] в программе F-35 и намерены добиться соблюдения наших прав», — заявил Акар журналистам.





Ранее турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на свои источники, что Анкара и Москва близки к тому, чтобы заключить контракт на поставку 36 самолетов Су-35. Турция же в будущем предполагает наладить производство некоторых компонентов для российских самолетов.





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе после посещения авиационно-космического салона МАКС-2019 заявил, что Анкара может приобрести российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, если Вашингтон откажет турецкой стороне в продаже самолетов. По его словам, рынок боевой авиации велик, и Турция способна обеспечить себя всей необходимой техникой, не прибегая к помощи США.





США отказались поставлять F-35 Турции после того, как она приобрела российские ЗРК С-400. По словам главы Пентагона Марка Эспера, Анкаре придется выбирать между российской системой ПВО и американскими истребителями.