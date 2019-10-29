СМИ: Убившего сослуживцев срочника не били, но у него был конфликт с офицером

У военнослужащего Рамиля Шамсутдинова, убившего из табельного оружия восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, был «межличностный конфликт» с одним из офицеров в карауле. Рядовой не был жертвой неуставных отношений - другие солдаты и командиры не избивали Шамсутдинова. Об этом рассказал РБК источник, который знает о предварительных выводах специальной комиссии Минобороны, работающей в забайкальской части.





«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», - сказал близкий к комиссии источник.





Он также отметил, что все «допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения». Офицеры в этой части не занимались отбором солдат, которые должны заступить в караул, рассказал другой осведомленный источник РБК, который также отметил, что командиры вообще уделяли мало времени непосредственно своим подчиненным из рядового состава.





Бойня в забайкальской воинской части произошла 25 октября. Восемь человек погибли, еще двое оказались в госпитале. Военнослужащего задержали на месте преступления. Против рядового было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (часть 2 статья 150 УК) и он был арестован на два месяца. В Минобороны изначально сообщали, что причиной, побудившей Шамсутдинова открыть огонь по сослуживцам, мог быть нервный срыв.





В Комитете солдатских матерей Daily Storm рассказали, что собираются отправить своих региональных представителей в часть, в которой произошел расстрел. По словам заместителя председателя правозащитной организации Андрея Курочкина, они должны выяснить, в каких условиях проходила служба солдат в части.