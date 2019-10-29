СМИ: Трамп раскрыл секретные сведения, рассказав о ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп во время выступлений, посвященных ликвидации лидера ИГ* («Исламское государство»*) Абу Бакра аль-Багдади, не только сообщил неверные данные об определенных деталях военной операции, но и разгласил секретные сведения. Кроме того, глава государства раскрыл в своих заявлениях методы работы американских спецслужб. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на источники.





Собеседники телеканала рассказали , что выступления Трампа, посвященные ликвидации лидера ИГ, вызвали недовольство у спецслужб и военных. По их сведениям, глава государства не только раскрыл сведения по поводу сбора разведывательных данных, но и выдал информацию, которая касается методов работы спецподразделений США. Раскрытие этой информации, по мнению источников NBC, может затруднить проведение подобных операций в будущем.





Например, среди подобных деталей было сообщение, что несколько человек из окружения аль-Багдади были захвачены. Американские военные и разведчики не хотели сообщать об этом до завершения допросов этих экстремистов, чтобы застать врасплох других членов террористической группировки, оставшихся на свободе.





Также Трамп раскрыл, что американские военные узнали о местонахождении лидера ИГ и подземном тоннеле с помощью технологий. Эта информация позволяет военным других стран, сообщил собеседник телеканала, сделать вывод, что США использует инфракрасные приборы для нахождения искусственных пустот под землей, в которых могут укрываться террористы.





Однако NBC подчеркивает, что президент США может разглашать секретную информацию, если считают нужным. В то же время Трамп, как отмечает телеканал, из-за «отсутствия фильтра» порой рассказывает общественности больше, чем должен. Кроме того, помощники главы государства до сих пор не могут понять, кто сообщил ему, что аль-Багдади перед смертью «плакал и кричал».





«Если он знает что-то, что сделает его в глазах общественности умнее или сильнее, он обязательно это скажет», — сообщил один из собеседников NBC.





29 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали преемника главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади. С высокой вероятностью убитый занял бы место лидера террористов, сказал Трамп. 27 октября президент США заявил об уничтожении аль-Багдади в результате спецоперации под Идлибом.





27 октября президент США заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Американский лидер также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в проведении операции — в частности, по его словам, российская сторона открыла воздушное пространство для авиации США.





28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если информация о ликвидации аль-Багдади подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Трампа в борьбу с международным терроризмом. Песков добавил, что в сирийской провинции Идлиб, где, как сообщалось, был убит аль-Багдади, российские военные видели американские самолеты и беспилотники.





*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.