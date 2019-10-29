«Мстил за Нотр-Дам»: Прокуратура объяснила, почему националист открыл стрельбу в мечети

В прокуратуре французского города Байонны сообщили, что придерживающийся правых взглядов 84-летний экс-военный Клод Синке, устроивший стрельбу в мечети 28 октября, хотел «отомстить за уничтожение собора Парижской богоматери». Отмечается, что у правоохранителей остаются сомнения относительно состояния психического здоровья стрелка.





«Клод Синке [нападавший] объяснил свои действия желанием отомстить за уничтожение Нотр-Дам, заявив, что пожар был спровоцирован представителями мусульманской диаспоры», — цитирует Le Monde прокурора Байонны.





Правоохранитель уточнил, что они сомневаются в «психическом здоровье» Синке и сейчас обсуждают с Национальной антитеррористической прокуратурой вопрос о медицинском обследовании стрелка.





По версии прокуратуры, события 28 октября развивались следующим образом. Клод Синке подъехал на автомобиле к мечете в Байонне и достал канистру бензину, чтобы устроить пожар. Однако двое мужчин, 74-х и 78 лет, выбежали ему навстречу, чтобы помешать.





Нападавший выстрелил в них несколько раз, в результате чего одному прихожанину пуля попала в руку, другому – в грудь. Кроме того, Синке бросил в мечеть самодельную бомбу. Оба пострадавших были госпитализированы, но сейчас их состояние оценивается как стабильное.





Пенсионера-стрелка вскоре задержали. В его машине был обнаружен баллон с газом, а также у него изъяли гранаты и пистолет. Также известно, что в 2015 году Синке баллотировался от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», но проиграл в своем округе.





Кроме того, как выяснила французская газета Sud Quest, Синке 25 октября написал главе города и прокурору Байонны «ксенофобское» письмо, в котором заявил о желании подать жалобу на президента Франции Эммануэля Макрона.





Французский лидер, в свою очередь, осудил действия пенсионера-националиста, пообещав его наказать. Макрон добавил, что граждане страны, исповедующие ислам, будут защищены от подобных атак в будущем.





Кроме того, нападение Синке на мечеть прокомментировала и Ле Пен. Лидер «Национального объединения» заявила, что подобные преступления противоречат ценностям движения и должны рассматриваться со всей строгостью.