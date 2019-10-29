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«Мстил за Нотр-Дам»: Прокуратура объяснила, почему националист открыл стрельбу в мечети
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«Мстил за Нотр-Дам»: Прокуратура объяснила, почему националист открыл стрельбу в мечети

Во время нападения в Байонне 84-летний Клод Синке выстрелил в двух пожилых мужчин, ранив одного в руку, а другого в грудь

В прокуратуре французского города Байонны сообщили, что придерживающийся правых взглядов 84-летний экс-военный Клод Синке, устроивший стрельбу в мечети 28 октября, хотел «отомстить за уничтожение собора Парижской богоматери». Отмечается, что у правоохранителей остаются сомнения относительно состояния психического здоровья стрелка.


«Клод Синке [нападавший] объяснил свои действия желанием отомстить за уничтожение Нотр-Дам, заявив, что пожар был спровоцирован представителями мусульманской диаспоры», цитирует Le Monde прокурора Байонны.


Правоохранитель уточнил, что они сомневаются в «психическом здоровье» Синке и сейчас обсуждают с Национальной антитеррористической прокуратурой вопрос о медицинском обследовании стрелка.


По версии прокуратуры, события 28 октября развивались следующим образом. Клод Синке подъехал на автомобиле к мечете в Байонне и достал канистру бензину, чтобы устроить пожар. Однако двое мужчин, 74-х и 78 лет, выбежали ему навстречу, чтобы помешать.


Нападавший выстрелил в них несколько раз, в результате чего одному прихожанину пуля попала в руку, другому – в грудь. Кроме того, Синке бросил в мечеть самодельную бомбу. Оба пострадавших были госпитализированы, но сейчас их состояние оценивается как стабильное.


Пенсионера-стрелка вскоре задержали. В его машине был обнаружен баллон с газом, а также у него изъяли гранаты и пистолет. Также известно, что в 2015 году Синке баллотировался от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», но проиграл в своем округе.


Кроме того, как выяснила французская газета Sud Quest, Синке 25 октября написал главе города и прокурору Байонны «ксенофобское» письмо, в котором заявил о желании подать жалобу на президента Франции Эммануэля Макрона.


Французский лидер, в свою очередь, осудил действия пенсионера-националиста, пообещав его наказать. Макрон добавил, что граждане страны, исповедующие ислам, будут защищены от подобных атак в будущем.


Кроме того, нападение Синке на мечеть прокомментировала и Ле Пен. Лидер «Национального объединения» заявила, что подобные преступления противоречат ценностям движения и должны рассматриваться со всей строгостью.


Военный пенсионер-националист устроил стрельбу в мечети во Франции

Во время атаки пострадали двое 60-летних мужчин: один получил ранение в руку, другой — в грудь 28 октября 2019
Dailystorm - Военный пенсионер-националист устроил стрельбу в мечети во Франции

Вечером 15 апреля 2019 года во всемирно известном памятнике архитектуры Нотр-Дам де Пари начался масштабный пожар. Справиться с огнем спасателям удалось только утром 16 апреля. Здание изнутри почти полностью сгорело. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.


16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет. Знаменитое средневековое сооружение находится в государственной собственности, поэтому правительство будет отвечать за его восстановление. Сообщается, что общая сумма пожертвований на восстановление памятника архитектуры на данный момент превысила один миллиард евро.


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